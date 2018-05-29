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Она зашла в приют, чтобы выбрать себе собаку. Эта итория тронет тебя доглубины души!
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Она зашла в приют, чтобы выбрать себе собаку. Эта итория тронет тебя доглубины души! 

Карельские вести 1 час назад
Ее глаза встретились с моими, когда она шла по коридору, с тревогой вглядываясь в питомники. Я сразу почувствовал ее нужду и понял, что должен ей помочь.
Я вилял хвостом, не слишком буйно, чтобы она не боялась.
Когда она остановилась в моем питомнике, я заблокировал ее взгляд от небольшой аварии, которая случилась в задней части моей клетки.
Я не хотел, чтобы она знала, что сегодня меня не выгуляли.
Иногда Хранители приюта слишком заняты, и я не хотел, чтобы она плохо о них думала. Когда она читала мою карточку, я надеялся, что она не будет грустить о моем прошлом. У меня есть только будущее, которое я с нетерпением жду, и я хочу изменить чью-то жизнь.
Она встала на колени и позвала меня тихонько. Я засунул плечо и боковую часть головы в решетку, чтобы утешить ее. Нежные кончики пальцев ласкали мою шею, она отчаянно нуждалась в общении. Слезинка упала ей на щеку, и я поднял лапу, чтобы заверить ее, что все будет хорошо.
Вскоре дверь моего питомника открылась, и ее улыбка была такой яркой, что я мгновенно запрыгнул к ней на руки. Я бы пообещал сохранить ее в безопасности. Я бы пообещал всегда быть рядом с ней. Я бы пообещал сделать все возможное, чтобы увидеть эту сияющую улыбку и блеск в ее глазах.
Мне так повезло, что она спустилась по моему коридору. Так много других, кто не ходил по коридорам. Так много еще предстоит спасти. По крайней мере, я могу спасти одного.
Сегодня я спас человека…
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