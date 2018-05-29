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Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером
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Женщина продавала белье на eBay и стала миллионером 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Джанин Даттон (Janine Dutton) из Великобритании разбогатела, продавая нижнее белье на сайте eBay, сообщает The Sun.
В 2003 году в поисках дополнительного источника дохода женщина начала перепродавать дешевые вещи в сети. Теперь, 15 лет спустя, 42-летняя Даттон попала в список тысячи «британских миллионеров eBay», а ее компания Belle Lingerie приобрела статус одного из крупнейших независимых ретейлеров нижнего белья и купальных костюмов в стране.
«Была зима, мы с мужем приобрели недорогой лыжный костюм и решили попробовать перепродать его. Затем мы купили дешевое нижнее белье и браслеты в аутлете и продали их тоже. Вскоре я поняла, что могу зарабатывать на жизнь, продавая на eBay», — рассказала Даттон.
После этого женщина начала скупать вещи на распродажах и за один год заработала более 13 тысяч долларов. Тогда она бросила постоянную работу и сконцентрировалась на развитии собственного бизнеса. По ее словам, в 2005 году они с мужем создали сайт для своей фирмы Belle Lingerie, и на данный момент с ними сотрудничают 30 брендов.
В апреле швея из Великобритании начала создавать женское нижнее белье с животными и мистическими персонажами, и ее хобби переросло в прибыльный бизнес. Она выпустила линейку трусов и топов ручной работы в белых и розовых тонах. Сзади на трусах была изображена морда единорога с 15-сантиметровым рогом, торчащим из центра и покрытым блестками.
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