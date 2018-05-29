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Кожуховский Фримракет набирает популярность среди москвичей
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Кожуховский Фримракет набирает популярность среди москвичей 

Управа района Косино-Ухтомский 52 минуты назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В субботу возле 15-го дома на Святоозерской улице работал Фримаркет. В этот раз участие в мероприятии приняли не только косино-ухтомцы и жители ВАО, но и жители Лефортова, Бабушкинского, Алтуфьева.
Цель Фримаркета состоит в том, что сюда приносят ненужную одежду и при необходимости берут принесенную другими участниками.
Успех предыдущего Фримаркета вдохновил создателей на новые решения. Здесь устраиваются экоигры, проходят мастер-класс по переделке старых вещей и т.д. Некоторые жители подружились и договариваются между собой по телефону или в соцетях, какими вещами будут обмениваться, но — именно на самой акции.
Сбор одежды, обуви и игрушек длился 2 недели, но кто-то приносил вещи и игрушки прямо на акцию.
То, что осталось невостребованным, отправляется в приют для животных на подстилки для собак. Кстати, организаторы хотят устроить аналогичную акцию только для приюта.
Акция проходит по инициативе общественного советника Аллы Фаттаховой при поддержке волонтеров, управы района Косино-Ухтомский и СДЦ «Триумф».
Следующий Фримаркет запланирован на конец лета.
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