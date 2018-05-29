Зоя Федорова пострадала от рук Лаврентия Берии

В 1945 году Зоя Федорова , которая на тот момент была известной актрисой, познакомилась с американским дипломатом Джексоном Тейтом. В результате непродолжительного романа у артистки родилась дочь Виктория. К несчастью, уже в 1946 году Федорову обвинили в шпионаже, Лаврентий Берия вызвал Зою Алексеевну в кабинет, после чего ее арестовали.

"Когда она стала пятиться к двери, он ее схватил, просто швырнул на кровать и сказала: «Что, тебе впервой, что ли? С американцем можно, а со мной нельзя?» И она его ударила дважды. Тогда он ее избил, она была вся в синяках, и буквально выбросил ее в дверь», — рассказала режиссер Любовь Власенко, которая близко дружила с Федоровой.

Любовь Власенко рассказала, что Федорова пострадала от рук Берии/Фото: кадр из передачи

Впрочем, ее словам поверили далеко не все гости в студии. Так, историк, присутствовавший на программе, выразил мнение, что эта история — не более чем выдумка. В ситуацию тут же вмешался Дмитрий Борисов , он попросил экспертов уважительно относится к героине, ведь она была лично знакома с Зоей Алексеевной и передает историю с ее слов.

Дочь Федоровой и Тейта смогла познакомиться с отцом-иностранцем лишь в 1975 году. Именно тогда девушка решила эмигрировать в США. К несчастью, Виктория Федорова скончалась в 2012 году в Америке на 67-м году жизни. Женщину погубил рак легких.

Дочь Зои Федоровой скончалась в 2012 году/Фото: кадр из передачи