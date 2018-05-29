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«Ну некрасиво, взрослый же мужик»: поступок приморца возмутил очевидцев
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«Ну некрасиво, взрослый же мужик»: поступок приморца возмутил очевидцев 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Жители Приморья возмущены поступком мужчины, укравшим цветы с клумбы в Уссурийске, сообщает PRIMPRESS.
На кадрах, опубликованных блогером Марком Черносливом, видно, как мужчина подъезжает к клумбе на автомобиле в темное время суток, выходит из салона, открывает багажник и аккуратно складывает туда сорванные цветы.
Как отмечают местные жители, цветы были там посажены буквально накануне кражи.
Поступок мужчины вызвал возмущение приморцев.
«Некрасиво, ой некрасиво, позорище, фу, взрослый мужик», «О давай мужик, продай цветочки, купи себе уж наконец-то „Лексус“, „Ахаха мужик решил жену порадовать“, „Просто капеццц! Что ж за люди такие! Кто их воспитывал!?“, „Пора штрафы по рукам вводить“ — пишут приморцы.
Напомним, два дня назад пользователи Сети обсуждали похожий поступок, который совершила в Уссурийске женщина. На кадрах было видно, как женщина подходит к клумбе, вырывает цветок с корнем, кладет его в сумку и стремительно удаляется.
A post shared by Марк Чернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on May 29, 2018 at 4:09am PDT
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