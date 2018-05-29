Роман Абрамович. Судьба экс-губернатора Чукотки

Да, сменил. Зачем? До этого Роман Аркадьевич давненько не светился в новостях — ну разве что давал повод для сплетен светского характера. С тех пор, как его имя не сходило с лент много воды утекло. И стало постепенно забываться — кто он, этот обаятельный и улыбчивый миллиардер, ставший в каком-то смысле символом наших девяностых и миллениума.

Итак, зачем же Роману Абрамовичу еще одно гражданство?

Все просто. Он не смог получить новую британскую визу, чтобы попасть на финал игры футбольного Кубка Англии, где играл и его «Челси». Вину за это сваливали на бюрократизм британцев, хотя ходили разговоры и о том, что в визе миллиардеру цинично отказали. Теперь же Роман Аркадьевич может выезжать в Англию и без визы. Точно также он может посещать Канаду, страны Шенгена, а также некоторые иные государства. Зато паспорт Израиля будет препятствием для въезда в Сирию, Ливан или Саудовскую Аравию, куда Роману Аркадьевичу, судя по всему, просто не надо — ни по делам, ни на отдых.

Если «гражданин мира» — это тот, о ком все говорят, то это «гражданство» Роман Аркадьевич приобрел давным-давно. Изначально, правда, такой карьеры ничто не предвещало. 1966 год, Саратов. Октябрь. Хмарь на дворе и тоска. В это время в простой семье и появился на свет мальчик Рома. Которому дано было рано остаться сиротой.

Роме исполнился год, когда не стало его мамы. Ирины Васильевны Михайленко. Когда Роме исполнилось четыре года, погиб на стройке отец. Мальчика приютили родственники. А в 1974 году его забрал в Москву дядя — Абрам Абрамович. Кстати, в Саратове бабушка Ромы с дочкой, его мамой, оказалась в 1941 году. Они каким-то неведомым чудом бежали из оккупированной фашистскими войсками Украины. Оставшаяся там родня погибла в Бабьем Яру…

Забавно: при невероятных амбициях Роман был тихим и застенчивым пареньком. Драться по поводу и без не лез, знаниями одноклассников на лопатки тоже не клал. Классический середняк, но с умными глазками — таким он был. Но откуда-то свыше к нему рано пришло ощущение, что если чего-то очень-очень-очень захотеть, то все равно добьешься успеха. Более того. Он умел фантастически организовывать любое дело, за которое брался. Это был талант!

Семья дяди жила неплохо, но Рома занялся фарцовкой еще школьником. Закон говорил на это — ни-ни, Рома, не надо. Рома кивал — конечно, не надо. Но ведь если очень хочется, то можно! Шоколад, сигареты. Джинсы — естественно. Всего этого в стране недоставало, а Рома находил ходы-выходы к вожделенному товару. И даже в армии (какой там «откос», никакого откоса, служить — так служить!) Роман нашел подход к «старикам» и не пропал и в армии. Все у него шло хорошо!

Служил Абрамович в Киржаче. А после дембеля быстро женился. Поступил было в Ухтинский индустриальный институт, на лесотехнический факультет, но как-то заскучал и до диплома не дотянул. Предпринимательство влекло его больше. Теперь в створе его интересов было производство резиновых игрушек. Объемы продаж возросли в разы почти сразу. Приобретя скромный кооператив, он начал сбивать команду. Да, свита делает короля, но настоящий король делает свиту! Темпы заработков росли. Но вскоре его тонкое обоняние уловило главный тренд в ароматах бизнеса: запах нефти.

Зачем заниматься ерундой? Ставьте перед собой высокие цели, и все получится. Но тут чуть не случился полный провал. В 1992 году его заподозрили в хищении госимущества. Время было такое, конечно… Вот на пути следования из Ухты с Сыктывкар и пропал поезд с дизельным топливом. Общей стоимостью в без малого 4 миллиона рублей. Командовала операцией некая компания АВЭКС-Коми. Потом выяснилось, что топливо не испарилось, его не унесли с собой инопланетяне, все было прозаичнее: оно просто перекочевало в Ригу и стало собственностью скромной компании АКВ, гендиром которой и был как раз Роман Аркадьевич. Немного нервов на этой истории сгорело, но потом все успокоилось — в связи с отсутствием состава преступления дело закрыли.

Знакомство с Борисом Абрамовичем Березовским — интеллигентным, с печальными глазами мужчиной приятной наружности — произошло случайно. Но оно было судьбоносным. Они идеально подходили друг другу. Связи Березовского были прочнее канатов и тянулись на самый верх. Легкое движение руками, пара заходов куда нужно — и на свет родилась «Сибнефть». Она была «мамой» — под ее крылом ворковало несколько десятков небольших предприятий, занимавшихся черным золотом. В 1996 году глава совета директоров акционерного общества «Ноябрьскнефтегаз» Роман Аркадьевич возглавил московское отделение «Сибнефти». А в 1997 году все акции — ловкость рук и почти никакого мошенничества — перешли к «папам» компании. Началась эра под названием «взлет».

В биографии Романа Абрамовича так много важных подробностей, что все их просто не описать. Но он, безусловно, талантливый человек, еще и оказался в нужном месте в нужное время. Позже Александр Коржаков , экс-начальник Службы безопасности Президента Ельцина, назовет Абрамовича казначеем ближайшего президентского окружения. Он был на расстоянии вытянутой руки от так называемой «семьи», по слухам — покрывая нужные расходы ближнего окружения Ельцина и лоббируя всякого рода назначения. Успехи Абрамовича никого не оставляли равнодушными. О нем заговорили.

… Березовский вышел из компании чуть позже, передав управление «Сибнефтью» Роме. Но тут начались пробуксовки. Для развития компании нужно было подпитаться. Праздничным обедом стала «Славнефть» . После ее поглощения Роман Абрамович вошел во вкус, и отныне поглощение одного бизнеса другим стало его предпринимательской «фишкой». Одна компания поглощалась, другая продавалась — все было в движении: Абрамович не терпел стагнации. К нефти прибавилась добыча золота, гостиничный бизнес и даже виноделие. Недолго было и до покупки «Челси» — это случилось в 2003 году. Ему нравился футбол. ***

Но чуть раньше произошел раскол. Березовский бежал из России во Францию 30 октября 2000 года. Потом он обосновался в Англии и 27 октября 2001 года попросил о предоставлении ему политического убежища в Соединенном Королевстве. Его просьба была удовлетворена 10 сентября 200 года. Тут между бывшими друзьями и случилось «это» — а именно суд и разрыв отношений.

Березовский предъявил Абрамовичу два иска. Первый касался той доли капитала, которой, по утверждению Бориса Абрамовича, он владел в «Сибнефти». Второй — касается доли капитала, которой, по утверждениям Березовского, он владел в компании «Русал» . В деле был замешан Бадри Патаркацишвили

Абрамовичу инкриминировали нарушения устных соглашений, пропорций дележки прибыли и всего прочего, что никогда еще не улучшало отношений между партнерами по бизнесу. Однако, как писала судья Элизабет Глостер, «проанализировав всю совокупность доказательств, она пришла к выводу, что г-н Березовский является невыразительным и по существу не вызывающим доверие свидетелем, воспринимающим правду как изменяющееся, гибкое понятие, которое может быть приспособлено для удовлетворения его нынешних нужд. Иногда его свидетельские показания были преднамеренно нечестными, иногда он явно придумывал доказательства, когда ему было трудно отвечать на вопросы так, как нужно было для ведения дела, в других случаях у меня сложилось впечатление, что он не обязательно был преднамеренно нечестен, но убедил себя в том, что его версия событий правильна…»

Одним словом, Березовский проиграл. Финал его жизни известен. Нет уже и Бадри… Умер в 2008 году. Жив Рома. И прекрасно выглядит. Седина иным мужчинам к лицу. Кстати, Абрамовича неоднократно обвиняли в том, что он стремится вкладывать «наши» деньги в Британскую казну. Но, говорят, он пытался до «Челси» купить «ЦСКА», просто не получилось. И тогда он нашел применение силам… Кстати, по самым скромным подсчетам, его вложения в клуб составили порядка 140 миллионов долларов…

В 2000 году, став губернатором Чукотки, Роман Аркадьевич развернулся по полной программе. Ничего нельзя сказать: он отлично зарабатывал, но уровень жизни в регионе вырос. На посту губернатора он просидел почти библейский срок — семь лет. По сообщениям СМИ, он лично пожертвовал на развитие Чукотки 2,5 миллиарда долларов.

Дела губернатор не бросал. Но в 2003-2005 году начал активно сбрасывать акции — сначала продал свои акции «Аэрофлота» и «Русского алюминия», потом — «Иркутскэнерго» и « Красноярской ГЭС ». Ушли и акции «РусПромАвто». Ну а в 2005 году он продал свой пакет акций «Сибнефти» «Газпрому» за 13,1 миллиарда долларов.

Говорят, Роман Аркадьевич не раз просился с поста «губера», но его не отпускал Путин — уж больно хорошо шли на Чукотке дела. Отпустил Абрамовича Медведев — в свой президентский срок. Причина была объявлена — личное желание Романа Абрамовича. В 2008 году по просьбе депутатов Думы Чукотского АО стал депутатом и даже ее председателем…

Три брака Абрамовича и, соответственно, три его развода активно «кормили» светскую хронику и глянцевые журналы. Осталась в прошлом жизнь с первой женой — Ольгой Лысовой , равно как и брак с Ириной Маландиной. И даже дизайнер Дарья Жукова — основательница Музея современного искусства «Гараж», — брак с которой казался очень прочным, уже завершен. Итог жизни — восемь детей (трое сыновей и пять дочерей) — 12 место в списке «Форбс» , три личные яхты, личный самолет Боинг и самолет А340-313Х, а также три вертолета. Бронированные лимузины «Майбахи», «Феррари» , автомобили «Бугатти» и «Мазерати», скромный «Порше» и еще пара-тройка четырехколесных мелочей составляют его личный автопарк, включая также мотоцикл Дукати. Что характерно, его обтекатели покрашены в цвета российского триколора, а сам «аппарат» украшен аэрографикой в виде золотого царского двуглавого орла.

Недавно в свете начали поговаривать, что Романа Абрамовича видели с девушкой. Ну что же, отчего нет? Он — в порядке, несмотря на серые пятна на биографии. А с годами такие пятна имеют тенденцию становиться светлее… Цитаты Романа Абрамовича из книги «Принцип Абрамовича. Талант делать деньги»:

Если нет мечты, то нечему будет и сбываться.

Не разбрасывайтесь надежными и преданными людьми, найти их очень непросто.

Счастье за деньги не купишь. А вот некоторую независимость — да.

Кризис — это романтическое время невообразимых возможностей!

Больше всего злости, разочарования, несчастья и отчаяния в этом мире происходит от людей, держащихся за прошлые обиды и проблемы. Чем больше вы будете прокручивать их в уме, тем крупнее они вам покажутся, и тем хуже вы будете себя чувствовать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ