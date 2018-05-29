Ещё
Кайли Миноуг подтвердила слухи о новом романе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайли Миноуг подтвердила слухи о новом романе 

Sunmag 1 час назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
В феврале этого года ходили слухи о том, что в жизни Кайли Миноуг появился новый мужчина, но та отказывалась обсуждать свою личную жизнь, лишь таинственно улыбалась. И вот в свой день рождения — 28 мая австралийская дива отметила 50-летие — на ее страничке в Instagram появилась фотография, где именинница целуется с мужчиной, лицо которого сложно рассмотреть. И загадочная подпись: Birthday girl.
Мы оценили намек Кайли: если уж и праздновать большой юбилей, то в приятной компании. Но кто же этот мужчина, спросите вы? Таблоиды бросили все силы на то, чтобы это узнать, когда пару часов спустя эта же фотография вдруг появилась на другой страничке в Instagram. Ее ведет Пол Соломонс, труженик глянца и знаменитый сердцеед, который успел в прошлом вскружить голову Лане дель Рей и Белле Хадид. Фотография с Кайли, конечно же, не совсем подтверждает его отношения с певицей, но, можно не сомневаться, совсем скоро мы все узнаем. СМИ же пока удалось выяснить, что пара встречается с февраля, но не планирует ничего серьезного — просто приятно проводит время. Что же, главное, чтобы новые отношения стали для Кайли более счастливыми, нежели предыдущие, когда беднядка была вынуждена разорвать помолвку с актером Джошуа Сассом, заподозрив того в измене.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Любовный гороскоп на июнь 2018 Брэд Питт хочет переехать поближе к детям и Анджелине Джоли Кэтрин Зета-Джонс поделилась снимками с выпускного бала сына
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде30
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова8
Как уродует пластическая хирургия10
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение