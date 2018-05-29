Кайли Миноуг подтвердила слухи о новом романе

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В феврале этого года ходили слухи о том, что в жизни Кайли Миноуг появился новый мужчина, но та отказывалась обсуждать свою личную жизнь, лишь таинственно улыбалась. И вот в свой день рождения — 28 мая австралийская дива отметила 50-летие — на ее страничке в Instagram появилась фотография, где именинница целуется с мужчиной, лицо которого сложно рассмотреть. И загадочная подпись: Birthday girl.

Мы оценили намек Кайли: если уж и праздновать большой юбилей, то в приятной компании. Но кто же этот мужчина, спросите вы? Таблоиды бросили все силы на то, чтобы это узнать, когда пару часов спустя эта же фотография вдруг появилась на другой страничке в Instagram. Ее ведет Пол Соломонс, труженик глянца и знаменитый сердцеед, который успел в прошлом вскружить голову Лане дель Рей и Белле Хадид . Фотография с Кайли, конечно же, не совсем подтверждает его отношения с певицей, но, можно не сомневаться, совсем скоро мы все узнаем. СМИ же пока удалось выяснить, что пара встречается с февраля, но не планирует ничего серьезного — просто приятно проводит время. Что же, главное, чтобы новые отношения стали для Кайли более счастливыми, нежели предыдущие, когда беднядка была вынуждена разорвать помолвку с актером Джошуа Сассом, заподозрив того в измене.

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