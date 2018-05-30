Семейный выход: Джессика и Эшли Симпсон отвели детей в Диснейленд 

Звездное семейство Симпсон в полном составе отправилось в калифорнийский Диснейленд — к вящей радости папарацци, которые даже в знаменитом парке аттракционов дежурят, выискивая знаменитостей.
37-летняя Джессика Симпсон по-прежнему продолжает одеваться в миниатюрные джинсовые шортики — как десять с лишним лет назад; в Диснейленд певица приехала вместе с мужем, Эриком Джонсоном, и двумя детьми, 6-летним Максвеллом и 4-летним Эйсом. Компанию им составила Эшли Симпсон с мужем Эваном Россом, 2-летней дочкой Джаггер и 9-летним сыном Бронксом.
Фото семейного путешествия:
попкорнnews