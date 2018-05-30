Лаванда: посадка и уход

Лаванда — это символ домашнего уюта, французского стиля прованс, это чарующий аромат и нежный сиренево-фиолетовый цвет. Если добавить ко всему этому еще и множество полезных свойств этого растения, становиться ясно, за что мы любим такое чудесное растение.

Очень часто этот маленький кустик становиться украшением подоконника. Но те, кто имеет хоть небольшой земельный участок, легко справятся с задачей посадки и ухода за лавандой в условиях открытого грунта. Это несложно, нужно лишь помнить о некоторых свойствах растения и особенностях разных видов.

Популярные сорта и их особенности

Лаванда — близкая родственница таких известных душистых и лекарственных растений, как розмарин, мята, душица, базилик, мелисса. В естественных условиях в районах Средиземноморья, Индии, севера и востока Африки можно встретить около 45 видов этого растения.

yandex_ad_1 Для промышленного выращивания и домашних посадок чаще всего используют лишь несколько. Среди садоводов-любителей, для посадок лаванды в открытом грунте, наиболее ценятся, виды английская и французская, уход за которыми самый простой.

Лаванда английская или узколистая — самая неприхотливая и нетребовательная, хорошо переносит холода. Внешне — это небольшой кустарник с мелкими узкими листиками серо-зеленого цвета.

Лаванда французская или широколистая — основоположник всех культурных сортов растения. Особенность — широкая гамма оттенков и очень сильный запах, который не все переносят.

Лаванда голландская или гибридная — высокий до двух метров в высоту куст, созданный путем селекции. Используется для посадок на полях в промышленных масштабах.

Лаванда зубчатая — отличается серебристыми листьями и красотой цветка, но категорически не любит холодов. На улице растет только в странах с теплым климатом.

Как размножать и садить лаванду

Размножается лаванда несколькими доступными способами:

через посев семян;

делением куста;

черенками;

отводками.

Посев семян на рассаду

Если вы решили вырастить ароматный кустик из семян, заняться их подготовкой следует не менее чем за 2 месяца до предполагаемого высева. Дело в том, что материал должен пройти специальную обработку, которая называется у цветоводов — стратификация. Что это за процедура такая? Да ничего суперсложного. Просто семена смешивают с влажным песком и помещают в холодильник.

Сеют лаванду в подготовленные емкости с субстратом из перегноя и песка в феврале — марте. Так как семена очень мелкие, помещать их глубоко в грунт не нужно, достаточно просто присыпать песочком.

Емкость сверху покрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое, хорошо освещенное место. За время роста всходы периодически поливают и проветривают. Время для посадки культуры наступает в конце мая, когда земля уже достаточно прогрелась под солнцем. В областях с теплым климатом посеять семена можно в октябре прямо в грунт, для гарантии прорастания накрыв пленкой.

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Выбор места и посадка рассады

Не подходят для ароматной аристократки заболоченные и затененные места, тяжелые глинистые грунты. Любит она сухие дренированные суглинки. Обычно лавандой украшают альпийские горки или дорожки.

yandex_ad_2 Посадку производят в лунки, на расстоянии примерно в метр друг от друга и обильно поливают.

Деление куста

Для деления кустарника лаванды с целью дальнейшей посадки, требуется несколько иной уход за ним. Готовят к разделу кустик с осени: по окончании цветения, его подрезают сантиметров на 10 и хорошо окучивают, так, чтобы грунт попал между стеблями. Весной окучивание повторяют.

Обработанное таким способом растение дает много новых боковых побегов за лето. К следующей осени его уже можно разделять и пересаживать.

Черенкование

Возможно, что вам удалось раздобыть где-то побег-однолетник с одеревеневшим стеблем. Это хороший вариант размножить у себя лаванду черенками. Нарежьте из побега прутиков размером в 8-10 см, заглубите их во влажную землю на 2-3 см, накройте стеклянными банками и хорошо поливайте, пока черенки не укореняться.

Отводки

Еще один хороший способ рассадки — приготовить отводки стеблей в открытом грунте. Во время весеннего ухода за посадками лаванды, отведите несколько побегов в сторону и присыпьте их землей, оставив сверху только верхушку. Все лето отводки хорошо поливают и удобряют, а следующей весной укоренившиеся побеги готовы к самостоятельной пересадке.

Уход за лавандой летом

После посадки в открытый грунт, лаванда требует определенного ухода, который заключается в поливе, окучивании, подкормке, обрезке и защите от болезней и вредителей.

Поливать южное засухоустойчивое растение требуется только тогда, когда почва полностью пересохла. Излишнее переувлажнение может привести к загниванию корней. Вред принесет также и длительное пересыхание.

Периодически почву вокруг кустиков разрыхляют и убирают сорняки. Облегчить эти процедуры можно с помощью закладки мульчи из торфа.

Подкормку лаванды проводят весной и в начале цветения. Для этого используют мочевину или раствор «Гумата натрия». Чрезмерное удобрение азотистыми удобрениями приводит к тому, что куст разрастается пышной листвой в ущерб цветению.

Продлевает срок жизни растения и его стойкость регулярная стрижка. Первую срезку бутонов проводят по окончании цветения. Если вы будете срезать букетики лаванды для засушки во время бурного расцвета — это тоже пойдет ей только на пользу. Второй раз стригут растение в конце осени, оставляя лишь новые зеленые побеги.

Что касается заболеваний, то лаванда, которая является сама по себе очень сильным фитонцидом, отпугивает значительную часть вредных насекомых, и не подвергается бактериальным заболеваниям растений. Серая гниль может повредить корни, в случае чрезмерного переувлажнения. При такой неприятности следует немедленно отделить поврежденные части.

Зимовка лаванды

Распространенные в средней полосе английская и французская лаванды хорошо переносят зимовку без специального укрытия. Достаточно лишь хорошего снежного сугроба над ней.

Если все же существует угроза морозов, ниже 25 градусов, особенно при малоснежной зиме, обрезанные кусты следует дополнительно укрыть лапником.

Цветущая лаванда не только способна украсить любой палисадник. Все ее наземные части обладают очень сильными лечебными свойствами. Аромат цветов способен успокаивать нервную систему, снимать стрессы и лечить депрессии, а сухая веточка в шкафу избавит от моли и добавит запаха свежести.