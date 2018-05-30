Самые сексуальные футболисты ЧМ — 2018: где их можно встретить и как покорить

Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Событие станет значимым не только для футбольных болельщиков, но и для русских девушек далеких от этого вида спорта. Ведь в нашу страну приедут самые успешные, известные, богатые и талантливые футболисты со всего мира. Мы выбрали самых сексуальных и красивых из них и готовы рассказать, где с ними можно будет познакомиться и как их можно покорить.

Сборная России

Федор Смолов , 28 лет Один из самых симпатичных российских футболистов, нападающий клуба «Краснодар» и сборной России Федор Смолов ведет светский образ жизни, снимается в глянце и предпочитает девушек модельной внешности. Три года назад Федор развелся с «Мисс Россия — 2003» Викторией Лопыревой и пока пребывает в поиске новой дамы сердца. Если захотите его покорить, ноги от ушей будут вашим преимушеством. Но предупреждаем, футбол для Федора Смолова, заявившего, что лучше год без секса, чем год без голов, всегда будет на первом месте.

Вратарь сборной, шестикратный обладатель кубка России и обладатель кубка УЕФА Игорь Акинфеев, напротив, отличается тем, что повышенное внимание к себе не любит, давно и счастливо женат, а в одном из интервью заявил, что главным в жизни для него является возвращаться домой к любимым жене и детям. В общем, завоевать серце Игоря Акинфеева вам поможет только чудо.

Братья-близнецы Антон и Алексей Миранчуки вместе выступают за сборную России на позициях полузащитников. Советуем присмотреться к этим молодым симпатичным футболистам, которым прочат большое будущее. Славой они пока не избалованы, женами и детьми не обременены, а значит все в ваших руках.

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Сборная Португалии

Руй Патрисиу, 30 лет На днях Руй Патрисиу стал вратарем неополитанского клуба «Наполи» и теперь будет зарабатывать два миллиона евро в год. Вратарь сборной Португалии красив, сексуален, успешен, богат и… женат. В Instagram футболист публикует в основном трогательные фото с детьми и супругой Джоаной, на которой женился семь лет назад и с которой, судя по всему, очень счастлив. Если узнаете, как покорить его сердце, напишите нам в редакцию.

Рикарду Куарежма, 34 года

Полузащитник сборной Рикарду Куарежма — обладатель стального пресса и множества татуировок. Футболист часами занимается в спортзале и любит хвастаться результатами тренировок в Instagram, а на футбольном поле — эффектно скидывать футболку. В общем, вы уже поняли, о чем говорить с Рикарду? B общем, вы уже поняли, о чем говорить с Рикарду? И побольше восхищения в глазах.

Один из самых богатых и знаменитых футболистов мира Криштиану Роналду на днях стал обладателем «Золотого мяча» — трофея, присуждаемого лучшему футболисту мира по версии France Football. Роналду обожает себя, своего старшего сына, названного в его честь и… упорно отрицает слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Помимо Криштиану-Роналду-младшего у спортсмена есть еще двое детей от суррогатных матерей. Сейчас футболист в отношениях с Джорджиной Родригес, родившей ему в прошлом году дочь. Если хотите его очаровать, поговорите о его успехах и любимых детях. Только не удивляйтесь, если он в итоге предложит вам стать суррогатной матерью для ее пятого ребенка, а от романтических отношений откажется.

Андре Силва, 22 года

Новая звезда сборной Португалии Андре Сильва не обременен брачными узами, детьми и серьезными отношениями. В прошлом году Андре подписал пятилетний контракт с итальянским «Миланом», сумма трансфера составила 38 миллионов евро. Что и говорить, завидный жених, вот только в ближашие годы он планирует всего себя посвящать работе. Так что готовьтесь либо стать для него мимолетным увлечением, либо убедите, что готовы бать женой декабриста.

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Сборная Германии

Кевин Трапп , 27 лет Вратаря сборной Германии Кевина Траппа называют немецким « Дэвидом Бекхэмом ». Он любит выглядеть стильно, ходит на модные показы и публикует в Instagram фото своего обнаженного торса. Футболист играет за французский клуб «Пари Сен-Жермен». Так что если вам нравится Кевин и в ближайшие пару лет вы хотите жить во Франции, постарайтесь при встрече с ним выглядеть стильно. Как Виктория Бекхэм

Возможно, Йозуа Киммиха и не назовешь брутальным красавцем, но не спешите с выводами. У этого парня с милой улыбкой большое будущее: он считается сильнейшим в сборной, а в прошлом и позапрошлом годах становился лучшим игроком Германии. Футболист признался, что терпеть не может стирать, так что это за него придется делать его девушке, взамен он готов наводить дома чистоту. Так что перед тем, как пытаться покорить Йозуа, оцените, насколько велика ваша любовь к стирке.

Марвин Платтенхардт , 26 лет Защитник сборной Марвин Платтенхардт любит рэп, особенно исполнителя Buschido. Марвин вырос в религиозной семье, он очень верующий, а большинство его татуировок посвящены Богу и вере. В одном из интервью Платтенхардт признался, что очень расстроил маму тем, что забил себе целый «рукав» на правой руке, и теперь не может сделать то же самое с левой, потому что она против. В общем, говорите с ним о семье, вере и уважении к родителям. Если вы не против, что в будущем ваши отношения с этим красавчиком будет контролировать его мама.

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Сборная Бразилии

Неймар, 26 лет Капитан национальной сборной Бразилии, красавчик, любимец звезд шоу-бизнеса и глянцевых фотографов Неймар играет за свою страну в международных матчах с восемнадцати лет. Ранний успех так вскружил ему голову, что он едва не стал банкротом, с энтузиазмом начав тратить заработанные миллионы. Он является глубоко верующим человеком и минимум раз в неделю посещает церковь, а также регулярно участвует в благотворительных акциях. Впрочем, религиозные убеждения вовсе не мешают футболисту менять девушек как перчатки. У Неймара подрастает семилетний сын Давид от бывшей подружки, известно о его романах с актрисой Бруной Маркезини, моделями Габриэллой Ленци и Сорае Вучелич. Если удасться привлечь его внимание, будье готовы к тому, что будет весело и зажигательно, но отношения продлятся недолго. Как его покорить? Быть такой же зажигательной, сексуальной и раскрепощенной, как он сам и его бывшие.

Филиппе Коутиньо, 25 лет Противоположность Неймара — застенчивый полузащитник сборной Филиппе Коутиньо. Он не демонстрирует свой голый торст фотографам, болельщикам и фолловерам в Instagram. Со своей будущей женой Айной он познакомился, когда ему не было и двадцати, они поженились шесть лет назад и сейчас воспитывают двоих детей. Айна уверяет, что у поклонниц Филиппе шансов нет, потому что он идеальный, любящий и верный отец и муж. Но мы ведь можем помечать, правда?

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Сборная Испании

Жерар Пике , 31 год Если вы положили глаз на центрального защитника сборной Испании Жерара Пике, мы вам сочувствуем. Конкурировать придется с его гражданской супругой — мечтой миллионов мужчин, певицей Шакирой , родившей ему двоих сыновей. Самым смелым и уверенным в себе можем посоветовать для начала научиться танцевать танец живота и умопомрачительно двигать бедрами, как Шакира.

Серхио Рамос, 32 года

Пока мужчины следят за игрой сборной Испании, девушки ждут, когда когда капитан команды Серхио Рамос снимет футболку и побежит по футбольному полю, демонстрируя кубики идеального пресса. Ваши шансы завоевать его возрастают, если вы работаете в сфере СМИ. Футболист встречался с телерепортером Ларой Альварес, а сейчас — с журналисткой Пилар Рубио, которая, между прочим, старше его на восемь лет. В общем, даже если вам хорошо за тридцать и вы не журналист, подойдите к Серхио с диктофоном и задайте какой-нибудь вопрос об игре его сборной.

Защитник сборной, красавчик с пронзительным взглядом и большой модник Эктор Бельерин недавно рассказал, что несколько месяцев назад стал веганом и теперь чувствует себя гораздо лучше, чем раньше. Изменения так воодушевили Эктора, что он начал всем советовать перейти на эту диету и готов поделиться своим опытом. Неплохой способ начать с ним разговор, не так ли? Можете, к примеру, сказать, что знаете лучшие веганские рестораны города.

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Сборная Швейцарии

Янн Зоммер, 29 лет Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер — красавчик с модельной внешностью и большой скромник. Янну не нравится повышенное внимание к его персоне и навязчивые поклонники и фанатки. Он не любит, когда его окружает слишком много людей, которым нужен автограф или фото на память. Большую часть времени футболист предпочитает проводить дома, а вместо походов в рестораны сам очень вкусно готовит. Так что если хотите покорить его, не будьте слишком навязчивой и вместо откровенных заигрываний лучше поговорите с ним о кулнарии.

Валон Бехрами, 33 года

Полузащитника Валона Бехрами в Швейцарии называют воином, потому что он бьется на футбольном поле словно на поле битвы. Если не верите, советуем посмотреть матч группового этапа между Швейцарией и Эквадором на Чемпионате мира-2014. Кстати, недавно футболист развелся и буквально на днях перестал скрывать роман с новой девушкой. В общем, Валон сейчас на перепутье — так что не упустите шанс.

Фабиан Шер , 26 лет Центральный защитник сборной и участник Олимпийских игр 2012 в Лондоне Фабиан Шер в прошлом году перешел в испанский клуб «Депортиво», подписав четырехлетний контракт. По данным Football Espana, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Кстати, Фабиан единственный из футболистов сборных, которого в Instgaram мы увидели читающим книгу. Попробуйте поговорить о литературе и похвалите за успешный контракт.

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Сборная Уругвая

Эдинсон Кавани, 31 год На футбольном поле нападающий сборной Уругвая Эдисон Кавани пугает своим напором и необузданностью. Иногда он строит такие гримасы и так отчаянно борется за мяч, что становится не по себе. Зато сразу после игры превращается в милейшего парня. Эдисон любит готовить, свободное время предпочитает проводить на природе с роственниками и друзьями, в сезоне 2017/2018 стал лучшим бомбардиром в истории клуба «Пари Сен-Жермен», разведен, через пару недель прилетит со своей сборной в Нижний Новгород. Вы уже покупаете билет?

Луис Суарес , 31 год А вот с другим нападающим сборной Уругвая Луисом Суаресом рекомендуем быть осторожнее. Помимо прочего Суарес прославился тем, что не раз кусал игроков команды противника прямо во время матча. За неадекватное поведение дисциплинарный комитет ФИФА признал футболиста виновным в неспортивном поведении, дисквалифицирол его на несколько матчей и обязал заплатить штраф. Так что если вы не любительница экстремальных ощущений и не хотите испытать на себе знаменитый укус Суареса — не советуем.

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Где будут тренироваться:Нижний Новгород, Спортивный центр «Борский»

Сборная Исландии

Гильфи Сигурдссон , 28 лет Гильфи Сигурдссон — один из самых талантливых футболистов и председатель крупной торговой компании, занимающейся рыбной промышленностью в Исландии. В прошлом году он перешел в английский клуб «Эвертон» за 45 миллионов фунтов, подписав контракт до 2022 года. Помимо рыбалки любит играть в гольф и летать на вертолете, предпочитает блондинок.

Биркир Бьярнасон , 30 лет Полузащитник исландской сборной Биркир Бьярнасон похож одновременно на викинга и рок-звезду. Биркир гоняет на мотоцикле и любит конные прогулки — предложите ему прокатиться вместе. Если вы не любительница экстримальной езды, есть и другие варианты. Биркиру нравится гольф, он играет на гитаре и занимается йогой.

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Сборная Аргентины

Лионель Месси , 30 лет Суперзвезда футбола, капитан национальной сборной Аргентины, лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Лионель Месси в апреле был назван самым богатым футболистом в мире. В этом сезоне он заработает 126 миллионов евро с учетом зарплаты и бонусов в клубе, а также доходов от рекламы. В отличие от многих футболистов, Месси не любит красоваться на поле и в глянце, в меру красив, в меру брутален, чертовски талантлив, мил и, как мы уже сказали, сказочно богат. На пути к этому идеальному мужчину перед вами встанет его супруга Антонелла Рокуццо , которую он знает с самого детства и на которой недавно женился после рождения троих сыновей. В общем, случай тяжелый.

Серхио Агуэро, 29 Нападающий аргентинской сборной Серхио Агуэро, в отличие от Месси, официально свободен. В 2013 году он развелся в дочерью легендарного Диего Марадоны , а в прошлом — расстался со своей девушкой Кариной Техедой. Говорят, причиной стала любовь Серхио к вечеринкам с моделями. Если вы не слишком ревнивы и обладаете модельной внешностью — дерзайте, приглашайте на вечеринку. И подруг позовите.

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Сборная Англии

Джордан Хендерсен, 27 лет Полузащитник сборной Англии Джорджан Хендерсен скорее похож на английского джентльмена, а не на футболиста. Так что если если вам не нравится классический стиль дерзкого спортсмена, покрытого татуировками, обратите внимание на Джордана. Ведите себя с ним сдержанно, следите за манерами, ну и не забывайте, что он женат. На скромной англичанке, к слову. Хотя, кто знает, может быть, вам удасться сыграть на контрасте и привлечь его своей дерзостью и необузданностью.

Джек Батленд , 25 лет Вратарь сборной Англии может похвастаться стальным прессом, не любит татуировки, души не чает в своем спаниеле Ральфе и обожает свою девушку, стюардессу-блондинку Аннабель Пейтон. Буквально на днях Джек сделал Аннабель предложение. До свадьбы пока дело не дошло, попробуйте отбить — вдруг получится. Скажите, что с именно вами он окажется на седьмом небе.

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Сборная Колумбии

Себастьян Перес , 25 лет Когда горячий колумбийский парень, полузащитник Себастьян Перес женился на своей возлюбленной Мануэле и опубликовал в Сети свадебное фото, девушки со всего мира оставили сотни комментариев о том, что они рыдают от горя. Судя по количеству снимков Мануэлы в Instagram Себастьяна, шансы покорить его сердце не велики, но почему бы не попробовать.

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Сборная Франции

Один из самых эффектных футболистов сборной Франции, француз марокканского происхождения Адиль Рами, судя по всему, сейчас предпочитает блондинок. В начале года стало известно о его романе с моделью и актрисой Памелой Андерсон . Правда, мы выяснили, что ранее Адиль был женат на жгучей брюнетке, модели Сидони Бьемот. В любом случае, если хотите покорить Рами, старайтесь выглядеть ярче, надевайте каблуки повыше и не забывайте про декольте.

Поль Погба , 25 лет Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник сборной Поль Погба тоже любит быть в центре внимания, одеваться как можно ярче и делать необычные прически. Попробуйте поразить его тем же. Главное, не тушуйтесь.

Где можно встретить самых сексуальных футболистов ЧМ — 2018

Фото: instagram, globallookpress, getty