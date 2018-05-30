Китайская брендятина: подделки известных брендов, говорящие сами за себя

Китайские производители не устают удивлять своей креативностью. Причем, как видно, весь творческий энтузиазм у них уходит на то, чтобы сделать свой средний или даже плохонький товар как можно больше похожим на продукцию всемирно известных брендов. Китайцы — это просто мастера изгаляться над брендами!

Источник: Izismile

«Пасунник» — это не какой-то там Panasonic.

Адские кроссовки «Даиадс».

Это скрытый крик о помощи?

Бедный Adidas, как его только не коверкали.

Есть что-то неприличное в названии этих батареек.

Ребус-фебус-отгадайка.

Без палева.

Половину букв изменили, логотип подделали — успех продаж обеспечен.

Это вам не «голова-плечи», а серьезный бренд.

Интересно, а курица там тоже поддельная?

Это не то, что вы подумали.

И это — тоже не то.

Почти как PSP, только там наверняка есть игра «волк с яйцами».

Пюре.

Скни.

Еще один недо-Адидас.

Наушники «Соня». Золотая ручка.

Производитель так и не смог определиться, кого он подделывает.

Поворот нинетудо.

Написано — «нежность». Отрави меня нежно.

Ну просто короли фейка.

Сами производят, сами и носят.

«Доча и Кабанов».