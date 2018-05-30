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Китайская брендятина: подделки известных брендов, говорящие сами за себя
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Китайская брендятина: подделки известных брендов, говорящие сами за себя 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Китайские производители не устают удивлять своей креативностью. Причем, как видно, весь творческий энтузиазм у них уходит на то, чтобы сделать свой средний или даже плохонький товар как можно больше похожим на продукцию всемирно известных брендов. Китайцы — это просто мастера изгаляться над брендами!
Источник: Izismile
«Пасунник» — это не какой-то там Panasonic.
Адские кроссовки «Даиадс».
Это скрытый крик о помощи?
Бедный Adidas, как его только не коверкали.
Есть что-то неприличное в названии этих батареек.
Ребус-фебус-отгадайка.
Без палева.
Половину букв изменили, логотип подделали — успех продаж обеспечен.
Это вам не «голова-плечи», а серьезный бренд.
Интересно, а курица там тоже поддельная?
Это не то, что вы подумали.
И это — тоже не то.
Почти как PSP, только там наверняка есть игра «волк с яйцами».
Пюре.
Скни.
Еще один недо-Адидас.
Наушники «Соня». Золотая ручка.
Производитель так и не смог определиться, кого он подделывает.
Поворот нинетудо.
Написано — «нежность». Отрави меня нежно.
Ну просто короли фейка.
Сами производят, сами и носят.
«Доча и Кабанов».
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