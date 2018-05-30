Реальные истории: пять разгневанных мужчин разоблачают главные ошибки женщин на сайтах знакомств

1 Женщины говорят неправду и утаивают от потенциального жениха важную информацию.

Фёдор, 30 лет: Неправду — это мягко сказано! В анкетах они уменьшают возраст, вес и даже количество детей! Увеличивают рост, уровень образования, доход и придумывают несуществующие хобби. Сочиняют о своей жизни разные истории, потом путаются и начинают сами себе противоречить. Поначалу становится смешно, но потом масштаб вранья откровенно пугает.

Александр, 34 года: Я спросил одну невесту в лоб, зачем она обманывает, зачем в профиле пишет неправду? В чём смысл, если при близких отношениях обман неизбежно раскроется! Она ответила что-то вроде: ну если я сразу правду напишу, сузится круг тех, кто хочется со мной познакомиться, а так — начнём общаться, может успеет влюбиться, пока правду не узнал, и всё простит.

Ремарка психолога: Александр мне рассказал историю про отношения с девушкой, с которой до первой встречи переписывался два месяца. Только на третьем свидании она созналась, что воспитывает дочку семи лет. Александр уже был влюблен… и продолжил общение. Но мысль об обмане не давала ему покоя. А кроме этого, ему стало обидно за ее дочку, за то, как собственная мать поступает по отношению к ней. Совсем через короткое время влюбленность прошла, и как утверждает Александр именно из-за моральных качеств избранницы, а вовсе не из-за наличия у нее ребенка. Эта история так глубоко его тронула, что он изменил в своей анкете графу про детей, теперь наличие ребёнка не имеет для Александра значения.

2 Потенциальные невесты выставляют в профилях фотографии в неестественных позах или сильно обработанные в фотошопе

Иван, 38 лет: Я редко открываю профили, где на фото видно, что женщина специально позирует. Я жену ищу, а не куклу, вся эта вычурность, неестественность портит впечатление. Сразу мысли возникают о неискренности человека в жизни. О фальшивых ценностях. Если бы я выбирал подружку, с которой весело провести выходные — другое дело. Но в качестве постоянной спутницы такую женщину я не стану рассматривать.

Сергей, 36 лет: Мне понятно желание женщин предстать в наилучшем виде. Но они ошибаются, что мужчине с серьёзными намерениями привлекательными покажутся вызывающие позы и тонна косметики. Всё совсем наоборот. Моя двоюродная сестра тоже разместила в профиле такое фото: с трудом её узнал. А когда спросил её, зачем, ведь у неё есть прекрасные живые фотографии, она ответила: «Ну, так положено, надо в лучшем ракурсе себя показать!» Не знаю, лично меня искусственные фото отталкивают.

Ремарка психолога: Как психологу мне очень понятно, почему неестественное фото отталкивает человека с серьезными намерениями.

Кирилл 42 года: Девушки любят грудь выставлять напоказ, как главное достоинство. Будто не знают, что мы в курсе, что она через несколько лет потеряет своё великолепие. Что это означает? Что если я ищу жену (а не любовницу на короткий срок), и если она ищет именно мужа, то не грудь надо показывать, а постараться выглядеть достойно. Возникает несоответствие: она хочет найти мужа, а фото мотивирует писать ей только потенциальных любовников.

3 Рассказывая о себе, дамы создают ощущение товара в магазине

Александр, 34 года: Часто девушки в анкетах описывают свои достоинства так, будто пытаются продать залежалый товар. Я нацелен на брак, но когда женщина так цинично подходит к делу, создаётся впечатление, что мы в магазине, и меня она тоже будет оценивать как товар. Мне неприятно чувствовать себя набором опций, мне импонирует когда я чувствую, что со мной знакомятся потому, что я интересен, как с личность.

4 К потенциальному партнёру предъявляют меркантильные требования

Иван, 38 лет: Я когда вижу в анкете среди пожеланий к мужчине «щедрость», сразу закрываю страницу. Потому что представляю женщину ищущую мужчину, который станет её кошельком. Зачем вообще писать про успешность и щедрость? Пообщайся совсем немножко и сама очень быстро поймёшь — щедр он или прижимист. А прописывая финансовую состоятельность как один из критериев, женщина отпугивает мужчин своей меркантильностью. Которой может быть и нет на самом деле, но дурацким клише она создаёт о себе именно такое впечатление.

Ремарка психолога: Иван в жизни, кстати, очень щедр, как душевно, так и финансово.

5 Формально подходят к заполнению анкеты

Сергей, 36 лет: Каждая вторая пишет в интересах «путешествия»… Путешествия — это прекрасно вне всяких сомнений. Думаю, сложнее найти тех, кто их не любит, чем наоборот. Но когда девушка первым пунктом пишет «путешествия», то у меня создается впечатление, что на самом деле у неё нет интересов. Или что она ищет того, кто не работает и будет с ней ездить по миру. Не пиши «путешествия», расскажи, что тебе действительно интересно! Вокруг столько тем!

Ремарка психолога: В качестве подтверждения Сергей при мне открыл подряд несколько анкет приглянувшихся ему девушек, и в каждой в графе «интересы» были названы путешествия.

Иван 38 лет: Хочется, чтобы профиль зацепил, хочется увидеть за ним живого человека, а не набор штампов в графе «интересы»: путешествия, музыка, природа. Если это путешествия — напиши, какие: например велотуризм, горный треккинг, яхтинг. Если искусство — уточни, что именно тебя привлекает, любишь читать —перечисли любимые жанры и авторов. Тогда я смогу найти точки соприкосновения и представить наше общение. А это уже полпути до знакомства в реале.

6 Или навязчивы, или, наоборот, строят из себя недотрог.

Фёдор, 30 лет: Некоторые девушки настолько настойчивы, что хочется бежать от них не оглядываясь. Не остаётся никакого простора для фантазии, тебе на корню обрубают инстинкт охотника. За кем бежать? Кого догонять? Вот она вся твоя, сама навстречу прибежала, сама в любви призналась и уже спрашивает, как мы первенца назовём. Как-то без этапа завоёвывания становится совсем неинтересно.

Другая крайность — ты ей пишешь, она отвечает через два письма на третье. Сиди вот и гадай, то ли чрезмерно близко журнальные советы к сердцу приняла и не хочет стать быстрой добычей, то ли я ей не особо нравлюсь и меня держат про запас. Больше искренности, милые девушки. Если мужчина вызвал интерес, к чему игры?

Ремарка психолога: Я постоянно сталкиваюсь с этими двумя моделями поведения у своих клиенток, и их последующими просьбами рассказать, что они делают не так и почему нужно иначе. Быть собой — гораздо труднее, чем кажется.