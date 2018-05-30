Неудавшемуся самоубийце пересадили лицо, и у него началась новая жизнь

Когда Энди Сэнднессу был 21 год, он попытался покончить с собой, выстрелив себе в рот. Он выжил, но остался без носа, рта и челюсти. Сейчас, десять лет спустя, у него появился новый шанс найти свое место в обществе благодаря пересадке лица, проведенной в клинике Майо (Mayo Clinic).

Источник: My Modern Met Энди — пациент этой клиники с 2006 года, когда произошел злополучный инцидент с неудавшимся суицидом. В течение месяца после того события Энди перенес восемь пластических операций. Врачи пытались исправить нанесенные травмы как только могли, но могли они немного, потому что у парня не было рта и челюсти. Но в 2012 году Энди получил известие, которое изменило его жизнь.

Клиника открывала программу по лицевой трансплантации и спросила его, интересно ли ему поучаствовать. Для Энди Сэнднесса, который был вынужден носить протез носа, измельчать еду и всасывать ее, чтобы питаться, это был самый долгожданный момент.

«Когда выглядишь так, как выглядел я, и существуешь так, как я существовал, ты набрасываешься даже на самый маленький проблеск надежды. А это была операция, которая могла снова сделать меня нормальным», — говорит Энди.

Для подготовки к сложной процедуре врачи в клинике Майо провели 50 суббот в течение трех лет за тренировками. Сэнднесса записали на программу трансплантации в январе 2016 года, и он думал, что придется долго ждать. Однако уже в июне 2016 года ему сказали, что нашли донора.

Кэлен «Руди» Росс, который умер в 21 год, случайно застрелившись из ружья, предварительно заявил о желании стать донором органов. После некоторых колебаний его жена, которая тогда была на восьмом месяце беременности, согласилась на пересадку.

Команда из 60 хирургов работала бок о бок во время операции, которая продлилась 56 часов. Сэнднесс, которому не разрешали посмотреть на себя в течение трех недель после пересадки лица, был потрясен результатом. «Когда у тебя появляется второй шанс получить что-то, что ты потерял, ты никогда об этом не забываешь», — делится впечатлениями Энди.

В декабре 2016 года он снова лег на операцию, чтобы подтянуть кожу вокруг лица и шеи и увеличить костный рельеф, чтобы глаза не казались такими впалыми. Его преображение кажется невероятным. Сэнднесс снова может чувствовать запахи и нормально дышать. Еще он снова может есть такие продукты, как пицца и яблоки, которые раньше были ему противопоказаны.

Новое лицо Энди, пришедшего на прием в клинику 24 января 2017 года.

Самое лучшее — он снова может наслаждаться анонимностью. Недавно Энди ходил на хоккейный матч. После десятилетия косых взглядов и перешептываний он снова стал человеком из толпы.

Вот так Энди выглядел до операции, изменившей его жизнь.

Это Энди до попытки самоубийства.

Энди на приеме у своего физиотерапевта.

На этой фотографии, сделанной 10 июня 2016 года, Энди Сэнднесс говорит с отцом и доктором Самиром Мардини перед операцией. Накануне сложной процедуры врач настоятельно рекомендовал Энди хорошенько подумать, так как подобные операции проводились всего пару десятков раз во всем мире и он должен осознавать возможные риски и неизбежные последствия, такие как пожизненный прием препаратов против отторжения тканей.

Так выглядел донор лица для Энди.

Донор погиб, застрелившись в июне 2016 года.

Энди через несколько дней после операции. Из его палаты убрали зеркала и отобрали у него мобильный телефон.

Энди через несколько дней после операции.

Физиотерапевт проверяет функции нового лица.

Теперь Энди может спокойно ходить по улице, не привлекая ненужного внимания.