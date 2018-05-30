Школьницу из Белорецка, пытавшуюся свести счеты с жизнью, перевели в палату

В уфимской больнице после сильнейших травм очнулась 13-летняя школьница из Белорецка. Девочку уже перевели в палату, она идет на поправку. Врачи дают хорошие прогнозы.

— Арина выздоравливает, все хорошо. Надеемся, скоро девочка вернется к полноценной жизни, — рассказали родные

Арину 12 мая нашли прохожие под окнами многоэтажки. До этого горожане видели ее на девятом этаже дома. По словам знакомых, девочка-подросток пыталась свести счеты с жизнью. Она находилась в глубокой депрессии и часто говорила о том, что готова на отчаянный поступок. Покалеченного ребенка увезли в больницу. Местные врачи прооперировали кишечник школьнице и отправили ее к специалистам в Уфу.

— Мы надеемся, что Арина выкарабкается, — плакали родственники, когда медики ввели ребенка в искусственную кому.

Девочка чудом выжила. В трагедии близкие обвинили плохое окружение школьницы. Друзья же груз ответственности перекладывали на плечи приемной мамы. Кто на самом деле причастен к происшествию, выяснят следователи. Оперативники организовали доследственную проверку и планировали опросить школьницу. Сейчас они смогут сделать это.