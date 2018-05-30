Ещё
Школьницу из Белорецка, пытавшуюся свести счеты с жизнью, перевели в палату
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьницу из Белорецка, пытавшуюся свести счеты с жизнью, перевели в палату 

ufa1.ru 49 минут назад
Фото: ufa1.ru
В уфимской больнице после сильнейших травм очнулась 13-летняя школьница из Белорецка. Девочку уже перевели в палату, она идет на поправку. Врачи дают хорошие прогнозы.
— Арина выздоравливает, все хорошо. Надеемся, скоро девочка вернется к полноценной жизни, — рассказали родные
Арину 12 мая нашли прохожие под окнами многоэтажки. До этого горожане видели ее на девятом этаже дома. По словам знакомых, девочка-подросток пыталась свести счеты с жизнью. Она находилась в глубокой депрессии и часто говорила о том, что готова на отчаянный поступок. Покалеченного ребенка увезли в больницу. Местные врачи прооперировали кишечник школьнице и отправили ее к специалистам в Уфу.
— Мы надеемся, что Арина выкарабкается, — плакали родственники, когда медики ввели ребенка в искусственную кому.
Девочка чудом выжила. В трагедии близкие обвинили плохое окружение школьницы. Друзья же груз ответственности перекладывали на плечи приемной мамы. Кто на самом деле причастен к происшествию, выяснят следователи. Оперативники организовали доследственную проверку и планировали опросить школьницу. Сейчас они смогут сделать это.
ufa1.ru: последние новости
«Яблоня в белых кудрявых цветах»: в уфимском саду расцвели нежные бутоны «Башкирская пчела» вернулась в Уфу День святого Валентина: доноров в Уфе сегодня ждут подарки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жара: микробикини снова в моде31
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова11
Нюша «выдавила» грудь платьем1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение