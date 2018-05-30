Садовые дорожки своими руками

Очень часто садовые дорожки на наших участках появляются стихийно — там, где мы чаще всего ходим. Эти «самозваные» тропинки и дорожками-то назвать трудно, да и вьются они порою, где придётся: от палисадника к тепличке, от дачного дома к гаражу и так далее. До поры до времени нам удобно по ним бегать, но вот начинается сезон дождей, и что?.. Приходится срочно разыскивать где-то на чердаке старые резиновые сапоги, а то и бабушкины галоши надевать. Непорядок! Давайте мы с вами рассмотрим способы создания добротных садовых дорожек, которые прослужат не один десяток лет, да и смотреться будут намного красивее, чем старые уютные, но такие неказистые тропинки.

Садовая дорожка

Для строительства садовых дорожек имеется масса готовых решений. Каких только видов тротуарной плитки и брусчатки сейчас не встретишь в продаже! Просто глаза разбегаются. Но для дачников с не очень высокими доходами цена подобного материала весьма «кусается»)) Поэтому давайте посмотрим на простые и экономные способы сделать дорожки на даче своими руками из подручного материала.

Чем мостить?

Сразу возникает вопрос: чем мостить? Очень удачный дизайнерский приём — сооружать садовые дорожки из того же материала, из которого построен загородный дом или дача. Тем более, наверняка у вас сохранились остатки строительного материала: кирпич, камень или доски. Например, если цоколь дома облицован белым камнем, тогда и дорожки, «убегающие» от дома в сад, выложите камнем, а далее камень можно заменить на брусчатку, гравий или что-то другое. Если ваш загородный дом построен из дерева, то в оформлении садовой дорожки своими руками хорошо применить комбинацию деревянных брусьев с камнем, керамогранитными плитами или гравием. А с кирпичным домом будет сочетаться прочная дорожка из кирпича, только кирпич для садовых дорожек нужно использовать тротуарный клинкерный, потому как обычный строительный через пару лет развалится. В общем, оглядитесь вокруг и проявите смекалку))

Бетонная дорожка своими руками

Многие дачники, не мудрствуя лукаво, строят монолитные бетонные дорожки. Прочные, но такие унылые… Впрочем, и бетонные дорожки можно облагородить: красиво задекорировать их в момент строительства цветной мозаикой, кусочками керамической плитки или керамикой. А соорудить такие дорожки своими руками на даче очень просто.

Дорожка из бетонных плиток

Отметив ширину и длину дорожки, её ложе заглубляют на 8-10 см.

Затем присыпают его песком на высоту 5-6 см, хорошо утрамбовывают песок и проливают водой.

После по всей длине ложа дорожки монтируют рамки, сбитые из дерева или фанеры, оставляя между ними расстояние в 5-7 см. Ширина рамки должна соответствовать ширине дорожки. Самый оптимальный и удобный в работе размер деревянной рамки для бетонирования: 60х60 см.

Затем рамки заливают бетонным раствором, а когда он слегка подсохнет, красиво выкладывают сверху декоративные элементы (можно даже обычный ракушечник).

После полного просыхания дорожки (2-3 дня), землю между плитами засаживают неприхотливыми растениями для газона. Вот и всё)) — бетонная дорожка своими руками готова.

Садовые дорожки из досок своими руками

Лучшим материалом для создания деревянной дорожки станет не гниющая древесина лиственницы.

Дорожки из дерева обычно приподнимают над землёй

Дорожки из дерева обычно приподнимают над землёй, укрепляя их на прочных массивных брусьях, обработанных специальным составом от гниения.

А брусья, в свою очередь, устанавливают на слой гравия (5-6 см).

Гравий предварительно тщательно выравнивают по всему ложу садовой дорожки.

Настил делают не впритык, а с промежутком в 1-2 см между досками, чтобы обеспечить своеобразное «проветривание»)) Таким образом дощатая дорожка прослужит намного дольше.

Эта работа довольно скрупулезная, но совсем не сложная.

Садовые дорожки из деревянных чурок своими руками

Также можно соорудить садовую дорожку из деревянных чурок или поперечных срезов толстых деревьев, предварительно обработанных антисептиком для защиты от гниения.

Дорожка из спилов

Для этого:

По намеченному заранее ложу дорожки прокапывают траншею глубиною на 5-6 см больше, чем высота чурок или деревянных «кругляшей».

Ложе засыпают гравием (2-3 см), затем песком (2-3 см), тщательно утрамбовывают, обильно поливают и как можно плотнее устанавливают в ложе чурки.

После этого в зазоры засыпают гравий пополам с песком и снова обильно поливают.

Работа завершена)) Итог и технология создания садовой дорожки из чурок своими руками представлена на фотографиях: 1. В ложе дорожки плотно устанавливают чурки:

investrussia-2012.com 2. Выравнивают чурки по высоте с помощью кувалды:

investrussia-2012.com 3. Готовая садовая дорожка, где чурки уже пересыпаны утрамбованным гравием и песком:

investrussia-2012.com Садовые дорожки на основе фигурных форм: мастер-класс

Вот эта симпатичная садовая дорожка своими руками построена с помощью прочных готовых форм из полистирола, которые имеются повсеместно в свободной продаже.

Результат будет выглядеть примерно так Сами формы для садовой дорожки могут выглядеть вот так:

Форма для садовой дорожки. Фото с сайта telemagazin24.ru Стоимость их варьируется от 900 до 1200 руб. Нам с вами понадобится как минимум 4 одинаковые формы. 1. Для начала определите местоположение и ширину садовых дорожек, используя для этого колышки и верёвку. Здесь хочу отметить: подобные формы, как пазлы, легко примыкают друг к другу, а размер имеют, как правило, 60х60 см, чего вполне хватает для узкой садовой дорожки. Если же вы желаете соорудить дорожку пошире — 1,2 м, то сложите две формы не вдоль, а поперёк ложа. 2. Теперь вооружитесь лопатой и проройте по намеченному ложу траншею глубиной 8-10 см. Хорошенько утрамбуйте землю. Для этого лучше использовать электровибратор; можно утрамбовать землю и вручную, но это потребует массы усилий. В хорошо утрамбованную траншею засыпьте слой щебня или гальки (3-4 см), а сверху насыпьте речной песок (5-6 см). Перед тем, как уложить форму, песок обильно пролейте водой из шланга с распылителем. Затем смажьте формы машинным маслом (за неимением, можно воспользоваться обычным растительным) и установите их на мокрый песок.

Форма на траншее

3. Приготовьте раствор: цемент — 1 часть, песок — 3 части и щебень — 4 части. Добавьте специальную связывающую смесь для фундамента и, подливая воды, начинайте перемешивать раствор, доводя его до консистенции густой сметаны. А чтобы ваша садовая дорожка своими руками засияла разноцветными красками, добавьте в раствор краситель нужного цвета.

Готовим раствор для форм

4. Затем мастерком заполните формы до краёв, не допуская воздушных пузырьков, а после снимите излишки раствора заранее приготовленной пластиковой рейкой (для этих целей можно изготовить и железную).

Заливаем раствор

Раствор «схватится» через 30-40 минут, формы можно будет аккуратно снять, переложить их далее по пути следования будущей дорожки и повторить процедуру. Снимаются формы с полусырого цемента довольно легко (если вы, конечно, не забыли их смазать))

Снимаем форму

5. Пока раствор не полностью высох, можно украсить дорожку кусочками цветного кафеля, керамогранитом, красивыми камушками или иным материалом. Нужно всего лишь немного вдавить украшения в цемент, и они после полного высыхания раствора будут держаться очень крепко. Теперь осталась самая сложная фаза работы)) — защитить ваш вновь созданный шедевр от посягательств домашних животных или баловства детей, потому как цементный раствор полностью высохнет только через 2-3 дня, да и то — при условии солнечной погоды. Поэтому продумайте «оборонительные мероприятия», таблички с надписью поставьте или временные ограждения. Как видите, построить красивую садовую дорожку своими руками совсем не сложно. Правда, потрудиться придётся на славу)) Но ведь вы творите удобство и красоту для себя, и не на один год, поэтому стОит проявить старание и фантазию, чтобы в итоге наслаждаться плодами своей работы. Удачи вам! Вам также могут пригодиться следующие публикации:

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