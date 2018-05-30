Габионы своими руками: 2 мастер-класса

Одно из модных веяний последнего времени — делать в саду габионы (это решетчатые короба, заполненные камнями). Решетчатые корзины бывают самых разных размеров и форм, а заполнять их проще простого, при этом наполнение может быть самым разным.

Габион из глиняных горшков

Придется, конечно, попотеть, но допустить какую-либо фатальную ошибку попросту невозможно, потому что в этом деле нет ничего сложного. Сами короба тоже легко собирать. К тому же при террасировании участка на склоне габионами можно обойтись без дренажа, в отличие от стенок сухой кладки. Ведь вода, стекающая со склона, свободно просачивается сквозь короба с камнями. Однако для устойчивости габионам нужен фундамент из уплотненного щебня глубиной около 80 см (на глубину промерзания грунта зимой, именно на этот показатель в вашем регионе надо опираться, чтобы определить толщину фундамента). При сооружении многорядных подпорных стенок, как и в случае со стенками сухой кладки, каждый выше расположенный ряд габионов надо устанавливать с небольшим сдвигом, так сказать ступеньками. Высокие габионы, которые не выполняют роль подпорных стенок, надо обязательно устанавливать на бетонный фундамент толщиной 80 см. Подпорные стенки высокой грядки сделаны из габионов. Чтобы продольные стенки коробов не разгибались, перемычками соедините продольные боковины каждого габиона.

Подпорные стенки высокой грядки сделаны из габионов.

Подпорные стенки высокой грядки сделаны из габионов. Что касается наполнения габионов, тут вы сами выбираете материал. Если не хотите использовать для этого камни, замените их дровами, бутылками из цветного стекла, глиняными горшками или любым другим материалом на свой вкус. Дерево придает габионам уютный вид. Но для долговечности пропитайте его специальными средствами.

Дерево удачно контрастирует с оцинкованным коробом.

Если на невысокий габион положить доски, оставшиеся после сооружения террасы или высокой грядки, получится удобная скамья (оптимальной считается высота 45 см).

Мастер-класс 1: Собираем габион из горшков

Из такого габиона получается отличная скамья.

Из такого габиона получается отличная скамья.

Вам понадобится:

разобранный решетчатый короб из оцинкованной стали;

металлические спирали для скрепления стенок габиона (как правило, входят в сделанные на заказ и готовые комплекты);

одинаковые глиняные горшки.

Порядок работы:

1. Стенки короба разложите на земле. Спиралями соедините боковые стороны с дном (сначала продольные стороны, затем торцевые). Инструменты вам не понадобятся — спираль свободно закручивается.

Стенки короба разложите на земле.

2. Теперь соедините между собой боковины короба. Для удобства их можно временно прихватить проволокой, чтобы стенки ровно прилегали друг к другу.

Соедините между собой боковины короба.

3. Аккуратно поставьте штабелями в короб глиняные горшки (см. верхнее фото в статье). После этого прикрепите спиралями верхнюю часть короба. 4. Положите подушки и проверьте, удобно ли сидеть. Совет: сам габион желательно делать на заказ или покупать готовый комплект в разобранном виде, поскольку далеко не всякая металлическая решетка годится для габиона. Сетка для него должна быть очень прочной. Чтобы прямоугольный короб с продольных сторон не прогибался под вашим весом, боковины надо дополнительно соединить перемычками (распорками с крючками на концах) или диафрагмой. Это особенно важно сделать в том случае, если вы заполняете габион сыпучим материалом.

Мастер-класс 2: габион-альпинарий

Короб-куб можно засадить растениями.

Габион-альпинарий

1. Когда габион будет наполнен камнями, поищите места, где бы вы хотели посадить растения. Туда насыпьте землю, смешанную с мелким гравием.

Когда габион будет наполнен камнями, поищите места, где бы вы хотели посадить растения. Туда насыпьте землю, смешанную с мелким гравием.

2. Растения, например очиток едкий, аккуратно проденьте сквозь решетку и посадите. При необходимости подсыпьте еще немного земли.

Растения, например очиток едкий, аккуратно проденьте сквозь решетку и посадите.

3. Слой красного гравия, к примеру из красного гранита, подчеркнет красоту таких растений для альпинария, как голубоглазка (Sisyrinchium) и тимьян (Thуmus). Особенно красиво смотрятся камни для декора.

Особенно красиво смотрятся камни для декора.

Совет: не ставьте габион-альпинарий на деревянную террасу — ее может испортить стекающая вода. Вам также могут быть полезны материалы:

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