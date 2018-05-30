Омский грызун капибара Капыч обрёл семейное счастье

История омского капибары Капыча, который появился в экоцентре весной 2017 года, облетела всю страну. Тогда сотрудники зоосада объяснили, что эти грызуны не могут жить по одному, а волонтёры объявили сбор средств для покупки самочки.

Спустя полгода поиска денег нужная сумма поступила из Воронежа, и самочка по кличке Марфа прибыла в Омск. Карантин у неё закончился в середине апреля, однако тут заболел Капыч. Больше месяца животные находились в соседних вольерах и наконец на днях встреча состоялась.

«Особой любви с первого взгляда они не проявили, — цитирует «Омск Здесь» заведующую отделом «Детский зоопарк» омского экоцентра Евгению Кистенёву. — Успели сначала поругаться, потом помириться. Сейчас живут как семейная пара в спокойных отношениях в одном вольере. Спят, купаются и едят вместе.