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Омский грызун капибара Капыч обрёл семейное счастье
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Омский грызун капибара Капыч обрёл семейное счастье 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
История омского капибары Капыча, который появился в экоцентре весной 2017 года, облетела всю страну. Тогда сотрудники зоосада объяснили, что эти грызуны не могут жить по одному, а волонтёры объявили сбор средств для покупки самочки.
Спустя полгода поиска денег нужная сумма поступила из Воронежа, и самочка по кличке Марфа прибыла в Омск. Карантин у неё закончился в середине апреля, однако тут заболел Капыч. Больше месяца животные находились в соседних вольерах и наконец на днях встреча состоялась.
«Особой любви с первого взгляда они не проявили, — цитирует «Омск Здесь» заведующую отделом «Детский зоопарк» омского экоцентра Евгению Кистенёву. — Успели сначала поругаться, потом помириться. Сейчас живут как семейная пара в спокойных отношениях в одном вольере. Спят, купаются и едят вместе.
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