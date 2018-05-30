Тает на глазах: Семенович стала вдвое стройнее своих танцовщиц

Как ей это удается?

Анна Семенович в последнее время очень сильно похудела, и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. На фото с гастролей, где Семенович запечатлена с девушками-хореографами из своей подтанцовки, она смотрится вдвое стройнее их. Хотя казалось, кому, как не профессиональным танцовщицам, не привыкать держать себя в жесткой форме.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)

29 Май 2018 в 7:03 PDT Конечно, толстушкой певица никогда не была, но отличалась весьма аппетитными формами. Но в этом году Семенович резко скинула вес, и теперь стройной длинноногой красотке с большой грудью точно не найти равных.

То, что певица начала худеть, ее поклонники заметили, когда звезда отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда выложила сразу несколько снимков с невероятно стройными ногами. Обычно зрителей не обмануть, и фотошоп наметанным глазом пользователи Instagram замечают в два счета. Но в этот раз все чисто: Анна удивляла не только фотографиями, но и видео.

Ну, а потом она впервые показала свою фигуру с другого ракурса, и фанаты увидели, что и попа у Семенович стала просто идеальной!

Певица пока не рассекретила подписчикам, что конкретно помогло ей прийти в идеальную форму — правильное питание, спорт или влюбленность. Зато в своих интервью Анна уже не раз рассказывала, что не сидит на диетах:

«Путем проб и ошибок я поняла, что самый верный способ похудеть — не меньше есть, а больше двигаться. Всевозможными диетами можно просто посадить себе желудок или иммунитет, что было в моей жизни однажды. Я голодала под присмотром врачей и хорошо похудела, но потом пришлось восстанавливать иммунную систему». О других секретах питания Семенович можно прочитать здесь.

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