Тонкая талия, упругие бедра и никакого фотошопа: поклонники в восторге от изменившихся форм Семенович

За последнее время 38-летняя Анна Семенович сбросила лишний вес, и теперь красотку просто не узнать.

Несколько недель назад поклонники Анны Семенович обратили внимание, что звезда начала стремительно худеть. Певица отдыхала на Мальдивах, откуда делилась яркими фотографиями в купальниках. Подписчики заметили, что Анна выглядит очень стройной, причем обвинить звезду в использовании фотошопа не получилось — Анна также делилась и видеороликами, которые априори невозможно обработать в фоторедакторах.

Накануне Семенович опубликовала еще одну показательную фотографию, на которой перемены в ее внешности просто очевидны. Певица позирует в компании своих танцовщиц из концертной программы, причем девушки обладают пышными фигурами. Рядом с ними Семенович выглядит действительно впечатляюще!

Ранее Анна упоминала, что не сидит на диетах, а ее главный метод похудения — постоянное движение и активный образ жизни.

Фото: Instagram