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Тонкая талия, упругие бедра и никакого фотошопа: поклонники в восторге от изменившихся форм Семенович
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Тонкая талия, упругие бедра и никакого фотошопа: поклонники в восторге от изменившихся форм Семенович 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
За последнее время 38-летняя Анна Семенович сбросила лишний вес, и теперь красотку просто не узнать.
Несколько недель назад поклонники Анны Семенович обратили внимание, что звезда начала стремительно худеть. Певица отдыхала на Мальдивах, откуда делилась яркими фотографиями в купальниках. Подписчики заметили, что Анна выглядит очень стройной, причем обвинить звезду в использовании фотошопа не получилось — Анна также делилась и видеороликами, которые априори невозможно обработать в фоторедакторах.
Накануне Семенович опубликовала еще одну показательную фотографию, на которой перемены в ее внешности просто очевидны. Певица позирует в компании своих танцовщиц из концертной программы, причем девушки обладают пышными фигурами. Рядом с ними Семенович выглядит действительно впечатляюще!
Ранее Анна упоминала, что не сидит на диетах, а ее главный метод похудения — постоянное движение и активный образ жизни.
Фото: Instagram
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