Normula и УСЦ Грация проверяли спортивную подготовку участников забега «Зеленый марафон 2018»

Площадка возле бассейна ЦСК ВВС гудела с 8 утра — начала регистрации забегов. Три дистанции — 4,2 км, 10 км и 500 м (детский забег для юных марафонцев) — ждали своих покорителей. На старте у всех хорошее настроение. Полнейший позитив. На финише настроение еще круче: мы сделали это!

Тем более что происходящее вокруг скучать или расстраиваться не позволяло.

Несколько десятков интерактивных площадок работали во всю мощь. Развлечения для всех возрастов и интересов. Метание колец и Lego городок вызвали восторги детской части аудитории. Тем, кто постарше, по душе пришлись фотобудка и мини-гольф. Любители всего нового смогли познакомиться с интересными продуктами на точках дегустации: спортивное питание от ФлексСпорт, лимонады Фруктель, молочная продукция. А тех, кому 10 километров показались недостаточной физической нагрузкой, ждали мастер-классы от фитнес-центров Самары, прыжки на батуте от центра Облако, Kangoo Jumps, йога и кикбоксинг.

Но рекорд по посещаемости побила площадка для сдачи спортивных нормативов. Пресс, планка, прыжки на скакалке и в длину, отжимания — участников марафона охватил азарт. Всем хотелось быть быстрее и сильнее и прыгнуть выше. Тренеры фитнес-центра «Грация», принимавшие зачет, еле успевали переключать секундомеры. Все, кто справился (а таких на празднике спорта было абсолютное большинство), ждал вкусный и полезный приз — упаковка растительного напитка Normula. Выбрать один из пяти видов линейки — соевый, овсяной, гречневый, рисовый или соевый ванильный — можно было рядом, на стенде дегустации.

Для многих вкус нового продукта стал в прямом смысле мотивацией к участию в сдаче спортивных дисциплин. «На скакалке я прыгать не люблю, — честно призналась Ольга Петрова , одна из болельщиков марафона, — но ради гречневого напитка согласна и постараться».

Там же, на стенде, можно было и познакомиться с составом продукта и получить рекомендации по питанию от специалистов финес-центра «Грация». «Напитки на основе риса, зерна, соевых бобов можно употреблять как самостоятельный продукт, — объясняла Елена Просвиркина, персональный тренер, специалист по питанию и призер соревнований по бодибилдингу и фитнесу в номинации „Фитнес-бикини“. — И использовать в качестве ингредиента для приготовления блюд, добавлять в кофе, смузи, хлопья. Готовить на их основе выпечку, блины, варить каши».

Попробовать большинство кулинарных рецептов с применением растительных напитков теперь смогут те, кто решил сдать нормативы всей семьей. Запас растительного «молока» для мамы дружно выиграли братья Панкратовы. Но переживать о сроке хранения напитков им не придется. Благодаря использованию специальной асептической упаковки — Tetra Pak — они хранятся достаточно долго без применения консервантов, не теряя при этом своих органолептических свойств. Шестислойный материал защищает продукт от солнечного света, кислорода и проникновения запахов и создает эффективный барьер против бактерий и внешних негативных воздействий. Каждый раз, беря в руки продукт, можно будет узнать еще несколько интересных фактов о его производстве — они изображены на упаковке в виде интересных пиктограмм. Это очень порадовало юных спортсменов.

С удовольствием постояли в планке и получили вкусные призы от Normula и представители старшего поколения, ведь для здорового образа жизни нет ограничений по возрасту.

Этот факт уже в седьмой раз подтверждает «Зеленый марафон»: к забегу допускается любой возраст, любой уровень физической активности. Напомним, участие в мероприятии было совершенно бесплатным для всех. Желающие смогли сделать добровольное пожертвование в благотворительный Фонд помощи детям «Обнаженные сердца».