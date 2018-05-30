Девушка прислала парню, в которого влюблена, презентацию PowerPoint о том, почему он должен с ней встречаться

Лиззи Фентон придумала уникальный способ убедить понравившегося молодого человека встречаться с ней. И, поделившись им в соцсетях, завоевала сердца сотен незнакомых людей.

Студентка Миннесотского университета из США создала презентацию в PowerPoint под названием «Почему тебе следует встретиться со мной» и отправила на электронную почту своему предмету обожания — Картеру Блошвитцу. Хотя парень ответил не совсем так, как она рассчитывала, — отказал ей, девушка поразила в самое сердце всех, кто видел ее пост в Twitter. Даже компания Microsoft обратила внимание на отлично сделанную презентацию и похвалила ее.

Давайте подробнее рассмотрим, чем хотела привлечь бессердечного парня Лиззи Фентон.

Источник: Bored Panda

Лиззи Фентон, студентка Миннесотского университета.

Девушка обратила внимание молодого человека, что если родители достали его вопросами, когда же у него появится «девушка для серьезных отношений», то она как раз идеальный вариант. Ведь она может поддержать светскую беседу за столом с родителями, у нее классический стиль в одежде и хорошее чувство юмора, которое понравится его матери.

Если же моногамия не входит в его планы, то благодаря смене имиджа она может выглядеть как три абсолютно разных человека.

Видимо, немаловажный фактор для студента — девушка предоставила доказательства того, что ее грудь постоянно растет, и, по ее подсчетам, к 2020 году у нее будет приличный размер. Подкрепила все это она диаграммой роста груди и фотографиями 2012 и 2017 года для сравнения.

Лиззи «финансово стабильна», так что парню не придется волноваться об этом: «я сама себя обеспечиваю», «могу обеспечивать тебя», «не живу с родителями», «я все время на работе, так что не буду маячить постоянно перед глазами».

Чтобы уж точно подвигнуть молодого человека встречаться с ней, Фентон привела цитату актера Чаннинга Татума, который хотел пригласить ее на свидание, но она оказалась «не в его лиге». А также высказывание ее мамы, назвавшей девушку «восхитительной» и «неповторимой».

А вот ответ предмета обожания девушки: «Очень мило. Пожалуйста, перестань пытаться связаться со мной».

@LizzyFenton You've made a pretty solid case. pic.twitter.com/01EsbeNeZq

— Microsoft Office (@Office) 31 марта 2017 г.

Реакция компании Microsoft: «Вы забыли еще один пункт. Отличные навыки в PowerPoint».

Но на этом история не закончилась. Оказалось, что молодые люди не только знакомы, но и являются хорошими друзьями, у Картера даже есть несколько фотографий в соцсетях с Лиззи. Ребята сказали, что сделали это в шутку.

Нам же кажется, что это все происки Microsoft.