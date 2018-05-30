«Босоножки огромные»: неудачная обувь испортила фотосессию Семенович

Анна Семенович показала подписчикам своего микроблога результат очередной фотосессии. Однако интернет-пользователям совсем не понравился образ артистки, да и мастерство фотографа они не смогли оценить по достоинству, так как красота Анны исказилась по вине неудачного ракурса.

Мало того, что стилист певицы не позаботился о подборе обуви нужного размера, и бедная Семенович была вынуждена ходить в больших босоножках, еще и фотограф подвел её, представив в таком виде миллионной аудитории. По словам интернет-пользователей, наряд уменьшил рост женщины, а неправильный ракурс и вовсе сделал её лилипутом. Немногие комментирующие смогли лестно отозваться о Семенович на этом фото, хотя обычно под её снимками в большей степени появляются добродушные высказывания и похвала в сторону форм, особенно это исходит от представителей сильного пола, и не удивительно.

По мнению подписчиков, Анна зря так открыто показала босоножки, которые на два размера ей велики. Естественно, в сети принялись обсуждать нелепый вид, который придавала огромная обувь звезде. Но это, как показали комментарии, было все-таки не так важно, как «сплющенный» силуэт красавицы. Фанаты согласились, что Анна никогда не могла похвастаться высоким ростом, но такой маленькой они её еще не видели. Кроме того, и вширь Семенович значительной увеличилась. Фолловеры предположили, что это и есть настоящая Анна, а та стройная красотка, предстающая в ленте их Инстаграма, просто результат хорошей ретуши. «Пропорции потеряны, скажите спасибо фотографу!» «Ужасно неудачная фотография…» «Очень плохо вас одели, а эти босоножки огромные, это просто слов нет» «Зря вы доверились такому фотографу, хуже еще не видела..»

Несмотря на то что Семенович славится своей пышной грудью, недавно взору публики открылась и другая часть её тела. Женщина продемонстрировала свой ягодицы, и кто-то даже посчитал их интереснее роскошного бюста.