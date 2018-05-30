Роза Сябитова: «Жить со мной тяжело» 

Звезда телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова готовится к свадьбе. Дама планирует сочетаться браком с возлюбленным по имени Ринат в сентябре, но признает что жить с ней — совсем непросто.
В новом интервью 56-летняя Сябитова рассказала о своих планах. Она готовится к свадьбе, намерена основательно навести красоту перед торжеством и совсем не хочет задумываться о пенсии. «Ни за что не уйду на пенсию. Перестану работать, только когда умру. А из своей смерти сделаю пиар-акцию, чтобы дети на ней заработали. Но, надеюсь, это произойдет нескоро… А вот от чего — уже знаю. Василиса Володина предсказала, что убьет меня болезнь Альцгеймера. И так напугала, что я теперь ежедневно тренирую мозг: много читаю, учу стихи…».
Розу беспокоит не только состояние мозга. Ей очень не нравится двойной подбородок. «Хорошо, что сегодня, чтобы избавиться от него, не требуется хирургическое вмешательство. Достаточно просто сделать липосакцию, что мне и предстоит этим летом. А в июне планирую еще интимную пластику, чтобы в первую брачную ночь порадовать Рината. Так готовлюсь к свадьбе», — цитирует даму Starhit.
Сваха добавила, что благодарна Ринату за то, что он рядом с ней. «С годами поняла: жить со мной тяжело. А Ринат терпит. Хотя и не жалуюсь на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Я — эротическая фантазия лиц кавказской национальности и бандитов. Они мне такое в соцсетях пишут…».