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Роза Сябитова: «Жить со мной тяжело»
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Роза Сябитова: «Жить со мной тяжело» 

Клео.Ру 53 минуты назад
Фото: Клео.Ру
Звезда телешоу «Давай поженимся» Роза Сябитова готовится к свадьбе. Дама планирует сочетаться браком с возлюбленным по имени Ринат в сентябре, но признает что жить с ней — совсем непросто.
В новом интервью 56-летняя Сябитова рассказала о своих планах. Она готовится к свадьбе, намерена основательно навести красоту перед торжеством и совсем не хочет задумываться о пенсии. «Ни за что не уйду на пенсию. Перестану работать, только когда умру. А из своей смерти сделаю пиар-акцию, чтобы дети на ней заработали. Но, надеюсь, это произойдет нескоро… А вот от чего — уже знаю. Василиса Володина предсказала, что убьет меня болезнь Альцгеймера. И так напугала, что я теперь ежедневно тренирую мозг: много читаю, учу стихи…».
Розу беспокоит не только состояние мозга. Ей очень не нравится двойной подбородок. «Хорошо, что сегодня, чтобы избавиться от него, не требуется хирургическое вмеша­тельство. Достаточно просто сделать липосакцию, что мне и предстоит этим летом. А в июне планирую еще интимную пластику, чтобы в первую брачную ночь по­радовать Рината. Так готовлюсь к свадьбе», — цитирует даму Starhit.
Сваха добавила, что благодарна Ринату за то, что он рядом с ней. «С годами поняла: жить со мной тяжело. А Ринат терпит. Хотя и не жалуюсь на отсутствие внимания со стороны сильного пола. Я — эротическая фантазия лиц кавказской национальности и бандитов. Они мне такое в соцсетях пишут…».
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