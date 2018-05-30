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FIFA заказала кейс для Кубка мира у Louis Vuitton
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FIFA заказала кейс для Кубка мира у Louis Vuitton 

Новая Кубань 53 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 мая — Новая Кубань. В презентации кейса для кубка чемпионата мира по футболу от Louis Vuitton приняла участие посол турнира — супермодель Наталья Водянова, основательница фонда «Обнаженные сердца» (Naked Heart Foundation). ;
Фото sports.ru
Кейс оснастили титановым корпусом, кожаными углами и монограммами Louis Vuitton. Замки кейса выполнены из драгоценного металла — рутения, который ассоциируется со страной, где пройдет ЧМ-2018, так как в периодической системе Менделеева этот элемент имеет обозначение RU.
Кроме того, на презентации показали фирменный сундук этого же модного бренда. В него помещены официальные мячи всех чемпионатов мира, начиная с 1970 года. ;
Фото sports.ru  Один из таких сундуков планируют продать на аукционе в пользу благотворительности. Все вырученные средства передадут фонду Naked Heart Foundation.
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