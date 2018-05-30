Детектор лжи как методика проведения собеседования

Из фильмов про шпионов детектор лжи давно перекочевал в привычную нам реальность — ну, как минимум, в повседневные будни HR-отдела. Тестирование на полиграфе часто становится обязательным этапом собеседования на ответственную должность: насколько оно эффективно, какие плюсы и минусы у использования полиграфа. Об этом поговорим с Валентином Островским , директором стратегических проектов CAF Group.

Зачем на собеседовании нужен детектор лжи?

Силовые и государственные структуры проверяют кандидатов на полиграфе уже несколько лет, но в практику частных компаний использование детекторов лжи вошло совсем недавно. И чем сильнее успешность и безопасность организации зависит от компетентности и лояльности каждого сотрудника, тем важнее становится использование прибора на этапе собеседования.

В основном полиграф применяют для проверки кандидата: если человек пытается что-то скрыть — например, судимость или просто опыт нарушения закона — оператор детектора лжи это обнаружит. Но учтите, что при такой проверке очень важно задавать действительно правильные вопросы: например, на вопрос «Вы когда-нибудь присваивали принадлежащее фирме имущество» очень многие честные люди будут вынуждены сказать: «Да». Банальный пример: человек уехал с совещания, захватив с собой пару маркеров, чтобы принести на следующий день в офис. И забыл. Это не преступление, но под вышеупомянутый вопрос подходит. Поэтому работать с детектором должен опытный кадровик, который задаёт уточняющие вопросы и, в конечном итоге, получает полное и объективное представление о ситуации.

При этом полиграф с очень высокой точностью позволяет обнаружить склонность — или опыт — к любым правонарушениям: подделке документов, финансовому мошенничеству и т. д. Именно за счёт того, что детектор лжи обеспечивает комплексную проверку кандидата, он и становится практически незаменимым.

Косвенные преимущества использования полиграфа

Кроме того, что детектор лжи позволяет выявить неблагонадёжных кандидатов, он же способствует созданию правильного имиджа компании. Проверка на детекторе лучше всего показывает кандидату, что вы серьёзно относитесь к работе организации и к честности каждого сотрудника. Так с первого же собеседования формируется образ ответственной организации, которая работает абсолютно прозрачно. А для закрепления этого образа рекомендуем упомянуть, что тестирование проходят все сотрудники — в том числе люди, которые занимают руководящие должности. Это покажет, что перед правилами компании все равны, и изначально настроит кандидата на то, что он становится частью единого коллектива.

Также тестирование на полиграфе можно включить в состав стресс-собеседования. Если человека оказалось сложно раскрыть, он уверенно держится, но вас что-то смущает, детектор лжи может стать тем самым инструментом, который всё-таки заставит кандидата продемонстрировать свои скрытые качества.

И, наконец, сам факт использования полиграфа позволяет отсеять некоторых потенциально проблемных сотрудников: людей, которые готовы манкировать своими должностными обязанностями, прикрываясь при этом буквой закона. Конечно, никто не должен оставаться на неоплачиваемые переработки или выполнять чужую работу, но в работе любой компании есть определённые «бытовые сокращения»: например, если нужно получить консультацию у сотрудника другого подразделения, вы просто его спрашиваете. И меньше всего хотите получить в ответ: «Пиши служебную записку». Люди, склонные прикрываться бюрократией, негативно влияют на эффективность работы компании, но эти люди никогда не согласятся пройти проверку на полиграфе, прикрываясь тем, что это «неэтично». Соответственно, такой отказ сразу же становится однозначным маркером: такой человек в штате вам не нужен.

Полезен ли полиграф за пределами собеседований?

Безусловно. В первую очередь при возникновении любых правонарушений (кражи, утечки личных данных, мошенничества) детектор лжи быстро помогает найти виновного. Даже если никто его не видел и никто, кроме самого правонарушителя, не знает о случившемся. Кстати, именно так применялись первые коммерческие полиграфы в середине 20-го века — например, широко известен случай, когда в 30-х годах с помощью детектора лжи нашли вора среди нескольких десятков сотрудников крупного магазина.

Более того: сам факт наличия полиграфа в фирме уже в определённой степени страхует вас от неприятностей. Зная, что любое правонарушение повлечёт за собой проверки сотрудников на детекторе лжи, люди просто не будут рисковать, даже если представилась возможность.

И, наконец, детектор лжи помогает отслеживать настроения сотрудников в фирме. Рекомендуется регулярно — например, ежегодно — проверять на полиграфе людей, занимающих наиболее ответственные должности: руководителей подразделений, бухгалтерию и т. д. Падение лояльности такого человека к компании может стать катастрофой для фирмы, поэтому вы должны быть уверены в каждом ключевом сотруднике. Такую уверенность и даёт полиграф.

Недостатки детекторов лжи и распространённые проблемы

Основная проблема с использованием полиграфа — это негативное восприятие такого тестирования некоторыми людьми. «Допрос», «вмешательство в личную жизнь», «нарушение закона» — бывает так, что человек реагирует на саму идею пройти тестирование на детекторе лжи строго негативно. Но, во-первых, использование полиграфа не противоречит ни одному закону, а во-вторых если сотрудник отказывается пройти проверку, значит, ему есть что скрывать. Нужен ли вам такой работник в коллективе?

Вторая проблема — это возможное падение мотивации сотрудников. Выше уже упоминались «бытовые сокращения» — нарушения должностных инструкций, которые используются для ускорения работы. Речь, конечно, не идёт о технике безопасности, просто о сокращении документооборота по бытовым операциям. Если на каждый контакт с человеком из другого отдела писать служебную записку, работа встанет. Но с появлением на фирме полиграфа люди будут бояться вопроса «Вы нарушали свою должностную инструкцию?», что может привести к падению мотивации и стремлению прикрыть себя всеми силами.

Решается эта проблема относительно просто: доведите до сведения сотрудников, что проверка на полиграфе призвана обнаружить грубые нарушения и преступления. Бытовые мелочи, возникающие в работе практически каждого работника, ни к каким негативным последствиям не приведут. Такое обращение успокоит коллектив, уменьшит волнение добросовестных сотрудников.

Можно ли обмануть детектор?

Сам полиграф обмануть практически невозможно: по большинству оценок, достоверность получаемой информации превышает 90%. Можно попытаться ввести в заблуждение специалиста, который проводит тестирование, именно поэтому в любой проверке с использованием полиграфа должны участвовать несколько человек.

Первый из них — опытный оператор, который точно трактует сигналы оборудования и знает, как именно формулировать и задавать вопросы, чтобы получить достоверный результат.

Второй — специалист отдела HR, который сможет составить представление о сотруднике и займётся выбором важных для компании вопросов (оператор полиграфа не может определить, как фирма относится, например, к выносу за проходную двух ручек и флешки). И третий — в случае с ответственными должностями — непосредственный руководитель тестируемого сотрудника, который должен участвовать в принятии решений.

Принимать кандидата на работу только и исключительно на основании показаний детектора лжи не рекомендуется, но результаты проверки могут стать важной частью общего тестирования. Зачастую именно данные, полученные с помощью полиграфа, являются решающим аргументом в пользу того или иного решения.

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