Добро с кувалдами: медик и учительница разгромили комнату

Когда всё достало, так и тянет выплеснуть гнев, швырнув что-нибудь потяжелее куда подальше, — именно так предлагают расслабиться создатели новой комнаты ярости «Фигачечная №1». Эту идею автор проекта, новосибирец Артём Дмитриев подсмотрел за рубежом. Впервые до такого способа снятия стресса за деньги ещё в «нулевых» додумались японцы, массово впадавшие в депрессию из-за перенапряжения на работе.

«Сама по себе комната ярости мне кажется вещью полезной в любом городе, потому что стресс есть везде. Возможность снять его подобным образом людям интересна. Сама по себе у нас жизнь в России непростая, а в условиях Сибири дополнительные стрессовые факторы накапливаются», — несколько философски отмечает Дмитриев. Свою комнату ярости он назвал так, что сразу понятно, что там нужно делать.

Помещение прячется в промзоне Калининского района и выглядит как съёмная квартира с «бабушкиным» ремонтом: у стены — софа, на стене — ковёр.

Впрочем, уже через двадцать минут после прихода наших героев от советской стенки и телевизора останутся только кучи мелких обломков.

Мария Ильина — учитель биологии в лицее. Она ежедневно ведёт уроки у десятков подростков, а на каникулах летает вместе с ними на научные конференции школьников в Москву. Накануне девушка закрыла четвёртую четверть и учебный год. Кувалду в руках держит впервые.

Олег Шлыков в этом году оканчивает НГМУ. Он посменно работает медбратом в одной из новосибирских больниц и зачастую дежурит по ночам.

В «Фигачечной» целый арсенал оружия: кувалда, чтобы махать ей от души, молоток с гаечным ключом для точных ударов в цель, биты, гвоздодёры и даже тренировочный меч. Из экзотики — костыль. С его помощью, конечно, можно сломать человеку кость, но, как он себя проявит в бою с холодильником или шкафом, непонятно.

Перед началом терапевтического сеанса посетителей заставляют надеть специальную защиту, напоминающую маску Ганнибала Лектера , шлем и перчатки. Всё это нужно, чтобы уберечь людей от случайных травм: в процессе снятия стресса осколки и щепки летят во все стороны. Увы, в таком облачении эффектных снимков в духе клипа «Satisfaction» не получишь, а попозировать, как Майли Сайрус , с кувалдой можно только до начала погрома.

Первым под удар попадает старенький телевизор — экран со звоном крошится от одного меткого удара Марии.

«Уже можно бить?» — сперва робко спрашивает девушка.

Но спустя минуту входит во вкус и колотит устройство так отчаянно, словно затаила страшную обиду на всё телевидение.

Пока наш дуэт крушит мебель, в комнате стоит страшный шум, а пол вздрагивает после каждого взмаха кувалды. За один раз устроить в комнате полный дебош могут до четырёх человек. Авторы предлагают четыре варианта платного вандализма: минимальный комплект для снятия стресса стоит две тысячи рублей, средний — пять тысяч, максимальный — десять, а разгромить полностью меблированную комнату можно за 13 тысяч.

За две тысячи рублей можно выбрать один из четырёх вариантов: два шкафа средних размеров, большой телевизор и тумба, холодильник и тумба или шкаф с электрической плитой. Самый желанный лот — пианино — входит только в самый дорогой комплект.

Мария признаётся: просто колотить по шкафам не особо интересно, зато звон бьющихся бутылок и стеклянных полок будоражит — их хочется крушить ещё и ещё.

«Фактически «Фигачечная» является дополнением к моему основному социальному проекту «Гараж» — мы вывозим абсолютно любые ненужные вещи, в том числе мебель. Та мебель, которую уже невозможно отреставрировать или перепродать, поступает сюда. То есть идея витала в воздухе, на создание [комнаты ярости] особых средств не потребовалось — в основном всё ушло на «Гараж»», — рассказывает Артём Дмитриев. Так что если у вас в кладовке завалялся старый телевизор, а на даче стоит бабушкино трюмо без ножки, тут их разобьют в два счёта.

«Я сразу себя представил Флоки из «Викингов», — комментирует процесс Олег, в ходе битвы сменивший оружие. — Мне понравился больше всего молоток, я люблю ловко так (Показывает в воздухе свой коронный удар.)».

Вдвоём наши герои разбили шкаф, телевизор и тумбу минут за пятнадцать.

Ребята заявили, что этого очень мало: только они успели войти во вкус, как мебель закончилась.

«После работы был не стресс, а скорее напряжение. Для разрядки мне хватило и телик разнести. Всё-таки я не склонна к вандализму, бег помогает мне расслабиться гораздо больше», — резюмирует Мария по итогам процедуры.

Первый погром здесь был в марте, а активно раскручивать комнату стали несколько недель назад — как утверждает Дмитриев, у «Фигачечной» стабильно есть хотя бы один заказ в неделю.

Насколько идея краш-комнаты приживётся в Новосибирске, судить пока сложно. В последние два года в городе начинали работать два похожих проекта (НГС даже тестировал один из них), но профили компаний в социальных сетях не обновлялись с 2017 года, а указанные там телефонные номера недоступны. Артём Дмитриев говорит, что, даже если «Фигачечная» не станет коммерчески успешной, у него всё равно останется бесценный опыт реализации необычной идеи.

«Уходят отсюда после игры с довольной усталостью. Этот вид разгрузки требует больших физических усилий, в каком-то смысле это качественный фитнес», — уверен Дмитриев. Игра, как здесь называют погром, и правда отнимает много сил — когда активно двигаешься, в маске тяжело дышать. Сняв всю защиту, Мария и Олег выглядят так, словно только что пробежали кросс.

«Вся нервозность сказывается после ночной смены, особенно когда ночью один. Конечно, я не представлял своих больных! Им и так тяжело, зачем людям зла желать? Но, наверное, сейчас я чуть спокойнее — примерно как когда вернёшься со смены, выспишься, и тогда уже не думаешь о работе, приходит спокойствие. Это приятная процедура, я прям почувствовал отдушину», — признался Олег.

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