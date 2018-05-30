11 советов, как производить меньше мусора

Одно из достижений цивилизации — отходы. Промышленные, химические, бытовые — они очень быстро заполоняют все пространство вокруг и человечеству ничего не остается, как увеличивать и множить количество свалок для мусора. В том числе — таких, которые невозможно утилизировать в течение столетий.

Экология планеты и мусор

В последнее время все больше стран рассматривают возможность ограничить использование в производстве некоторых материалов или вовсе отказаться от них — например, пластик становится нежелательным. Ему на замену приходят более экологические вещества, которые довольно быстро разлагаются в органику, — тот же бамбук, например.

Многие люди в разных уголках мира тоже стараются ограничить производство мусора и отходов — и это гораздо проще, чем может показаться. Достаточно лишь соблюдать несколько несложных правил и переменить некоторые из своих привычек. Это под силу любому из нас — и если каждый человек начнет подходить к проблеме загрязнения нашей планеты осознанно, возможно, ее будет проще решить и на глобальном уровне. Статистика говорит, что каждый россиянин, например, выбрасывает примерно полтонны бытовых отходов и мусора ежегодно. Можно легко найти шокирующие кадры в Интернете, как в океанах скапливаются тонны отходов — этим мусором потом травятся морские животные и рыбы.

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы производить как можно меньше мусора. Кстати, подобное решение может оказаться весьма выгодным и для семейного бюджета — ведь и траты на покупки в этом случае ощутимо снижаются. Простые советы для тех, кто еще вчера даже не задумывался о проблеме перепроизводства человечеством мусора, и для продвинутых последователей экологически чистого образа жизни.

Тем, кто до сих пор совершал покупки традиционным образом и не задавался вопросом, куда деваются те же пластиковые пакеты после того, как мы их выбрасываем, нужно начать с самых элементарных шагов.

Откажитесь от одноразовых вещей

Мы живем в эпоху, когда утилитарность вещей исчерпывается очень коротким сроком. А ведь еще наши бабушки старались продлевать жизнь каждого предмета в доме, бережно храня их. Да и производились вещи немного иначе — сегодня производителям многих товаров попросту выгодно ограничивать срок их службы одним-двумя годами, а то и вовсе делать их одноразовыми. Ведь в этом случае мы будем тратить деньги на приобретение снова и снова. Мы постоянно спешим, и нам проще купить те же продукты в уже готовой упаковке, но это можно легко изменить: существуют проверенные миллионами людей альтернативы, позволяющие не производить столько мусора.

Например, отправляясь на работу в офис или на долгую прогулку с детьми, можно взять с собой многоразовую бутылку с чистой водой, вместо того чтобы покупать газировку в токсичном пластике.

Не покупайте лишнего

Маркетологи и мерчендайзеры во всем мире честно отрабатывают свой хлеб. Со всех сторон на нас действуют соблазнительные призывы купить что угодно — от свежей булочки до двухместного самолета с новыми улучшенными качествами двигателя.

Мы покупаем очень много лишних вещей, без которых на самом-то деле чудесно могли бы обойтись. Достаточно лишь тратить совсем немного времени, планируя свои покупки, и затем делать приобретения строго по списку, не позволяя себе купить что-то импульсивно и спонтанно.

Старайтесь брать минимум

Неважно, совершаете ли вы покупки или думаете, что взять с собой на пикник с друзьями. Мы всегда берем больше, чем нужно, используя при этом совершенно избыточное количество упаковок и пакетов, остатки же просто выбрасываются вместе с мусором. Постарайтесь минимизировать — складывайте в магазинную корзину или в сумку тот минимум, который вам действительно необходим, — и в минимальной упаковке.

Используйте вещи повторно

Многое из того, что мы используем в повседневной жизни, можно обменивать, переделывать или использовать повторно. Меняться можно с друзьями, принимать участие в гаражных распродажах. Покупать многое можно в секонд-хэнде или на «блошиных рынках» — кстати, порой там встречаются действительно уникальные и эксклюзивные вещи по смешной цене.

Сдавайте в переработку все, что возможно

Переработке подлежат очень многие вещи и предметы — от металлолома и макулатуры до бутылок и одежды. Узнайте, где находится пункт приема в переработку в вашем городе — там же можно и ознакомиться со списком тех вещей, которые охотно примут в переработку и, возможно, даже заплатят какие-то деньги за это.

Используйте компостер

В него нужно отправлять органические отходы, которые переработке не подлежат. Полученные удобрения можно использовать для подкормки домашних цветов или растений на садовом участке или отдать соседям, увлеченным огородничеством.

Купите большую тканевую сумку

Или сшейте ее самостоятельно. Каждый раз, отправляясь в магазин за покупками, складывайте их именно туда, чтобы не брать каждый раз бесполезные пластиковые пакеты. Большинством из нас они используются преимущественно только для транспортировки приобретенного до машины и до квартиры, после этого пакеты складируются в одном из углов кухни — и наконец выбрасываются. А мы каждый день берем в магазине все новые и новые — и множим мусор снова. Красивая тканевая сумка поможет решить проблему раз и навсегда — или во всяком случае надолго.

Не берите раздаточные материалы

Флаеры, рекламные буклеты, листовки и еще множество ненужного бумажного хлама. В любом торговом центре, а то и просто на улице, их множество. Старайтесь отказываться от них, даже если вы понимаете, что мальчик-подросток с флаерами просто на заработках. Подобную макулатуру никто не читает — листочки с яркими буквами либо выбрасываются тут же в урну, либо месяцами пылятся где-то в квартире, вызывая аллергию и нагоняя тоску.

Организуйте раздельный сбор отходов

Начните своим домом и продолжите двором. Довольно легко привыкнуть самому и приучить домочадцев отбирать для сдачи пластиковую тару или бумагу. Достаточно лишь поставить удобные и красивые контейнеры, в которые нужно сразу складывать все то, что вы намереваетесь отдать в переработку.

Заведите тару для продуктов на развес

Вместо обычных подложек из пластика и тонкого пенопласта любой продавец может использовать вашу тары для товаров на развес. Да, у вас будет уходить немного больше времени на то, чтобы мыть их — но результат определенно того стоит. Для подобных целей подойдут многоразовые контейнеры с плотно закрывающимися крышками или даже стеклянные банки.

Продукты на развес можно найти в каждом супермаркете: очевидное преимущество еще и в том, что снижается риск купить слишком много, а также что-то просроченное или некачественное. Довольно часто продавцы стараются сложить потерявшие привлекательность подпорченные продукты — те же фрукты, например, красиво разложив их на подложке. Да и отрезать от упакованного в пластик куска они часто отказываются — так что приходится брать тот объем, который бывает и не нужен.

Используйте самодельные вещи

Очень многие предметы и вещи, которые мы используем в быту, можно делать самостоятельно. Таким образом можно не только избавиться от некоторого количества мусора, но и улучшить свое здоровье. Чаще всего современные моющие средства, мыла и шампуни производятся с большим количеством синтетической химии, что приводит к экземам, дерматитам и различным аллергиям у всех членов семьи и домашних животных.

Например, вместо средства для мытья посуды можно использовать сухую горчицу или хозяйственное мыло — они совершенно безвредны для окружающей среды. Косметика, шампунь и мыло тоже вполне могут быть ручной работы — существует огромное множество способов их экологического изготовления, при которых вы всегда будете точно знать, что именно наносите на лицо или тело.