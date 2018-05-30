Роспотребнадзор: Орёл недостаточно обработали от клещей

В Орловской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает публиковать данные мониторинга заболеваемости населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей.

По информации на 28 мая, в больницы региона обратилось 396 человек, пострадавших от укусов клещей, из них 126 детей. В пресс-службе ведомства отметили, что обращаемость находится на уровне среднемноголетних данных.

Лабораторные исследования показали, что инфицированность боррелиями клещей, снятых с людей, составила 14,6%. В настоящее время случаев заболеваний, передающихся с укусом клещей, на территории Орловской области не зарегистрировано.

С начала сезона проведены рекогносцировочные обследования на площади более 200 га, акарицидные обработки на площади 216,6 га, в том числе 90,1 га на территории летних оздоровительных лагерей.

К обработкам приступили на территории всех муниципальных образований, кроме Глазуновского и Колпнянского районов. Наибольший объем обработок проведен на территориях Ливенского, Орловского, Мценского, Малоархангельского районов.

В Роспотребнадзоре отметили, что недостаточном объеме проведены обработки на территории Орла, поскольку обработаны только территории Городского и Детского парков. По результатам рекогносцировочных обследований наличие биотопов клещей выявлено на ряде территорий других мест отдыха населения. Управление Роспотребнадзора по Орловской области в адрес администрации Орла направило информация о территориях, где необходимо провести противоклещевые обработки.

Правила поведения и профилактика укусов клещей:

— Выходя на природу, необходимо одевать светлую одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Застегните манжеты и ворот, заправьте майку в брюки, а брюки в носки. Голову и шею защитите головным убором.

— Перед выходом в лес применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

— В лесу не садитесь и не ложитесь на траву.

— После отдыха на природе, осмотрите себя, своих близких и детей. Особое внимание стоит уделить складкам и швам одежды. По возможности снимите одежду снять и вывесите ее на воздухе на несколько часов.

— Не заносите в квартиру свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

— Незабывайте обработать от клеща домашних животных. Укус насекомого может быть смертельным для домашнего питомца. Собак и кошек рекомендуется обрабатывать специальными защитными спреями или надевать на них антииксодовый ошейник.

— После прогулки животных нужно осмотреть, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

— Нельзя давить клещей пальцами.

Если укуса избежать не удалось, необходимо срочно извлечь насекомого, лучше, если это сделает врач. При самостоятельном удалении клеща нужно соблюдать аккуратность, нельзя расчесывать место укуса и давить клеща, поскольку это может привести к заражению.

Правила поведения и профилактика укусов клещей:

— Выходя на природу, необходимо одевать светлую одежду, которая максимально закрывает кожные покровы. Застегните манжеты и ворот, заправьте майку в брюки, а брюки в носки. Голову и шею защитите головным убором.

— Перед выходом в лес применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды.

— В лесу не садитесь и не ложитесь на траву.

— После отдыха на природе, осмотрите себя, своих близких и детей. Особое внимание стоит уделить складкам и швам одежды. По возможности снимите одежду снять и вывесите ее на воздухе на несколько часов.

— Не заносите в квартиру свежесорванные цветы, ветки, охотничьи трофеи, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи.

— Незабывайте обработать от клеща домашних животных. Укус насекомого может быть смертельным для домашнего питомца. Собак и кошек рекомендуется обрабатывать специальными защитными спреями или надевать на них антииксодовый ошейник.

— После прогулки животных нужно осмотреть, обнаруженных клещей снимать и умерщвлять.

— Нельзя давить клещей пальцами.

Если укуса избежать не удалось, необходимо срочно извлечь насекомого, лучше, если это сделает врач. При самостоятельном удалении клеща нужно соблюдать аккуратность, нельзя расчесывать место укуса и давить клеща, поскольку это может привести к заражению.