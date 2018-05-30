Белорусские мастера изобрели пень‐самоход

Пень-самоход, который разгоняется до 10 километров в час, появился на улицах Минска. Создатели необычного средства передвижения уверены, что поставленный на колеса двухсотлетний спил отлично подходит для катания по паркам и скверам, сообщил «Мир 24».

В изобретение встроен электродвигатель. Чтобы самоход весом в восемьдесят килограммов сдвинулся с места, его нужно заряжать восемь часов.

Отмечается, что пень, созданный не для коммерческой выгоды, может выдержать 150 килограммов. В настоящее время на нем бесплатно катают всех желающих.

«Мы считаем, что он может все. Может выгуливать собак, переводить бабушек через дорогу, помогать каким-то образом. Это пень-супергерой. Как это будет реализовано, мы еще недофантазировали. В этом плане большой простор для воображения», — рассказал один из разработчиков Алексей Барковский.

Не так давно группа американских ученых презентовала свою новую разработку. Они создали робота, умеющего выражать эмоции через кожу.