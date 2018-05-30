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Белорусские мастера изобрели пень‐самоход
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Белорусские мастера изобрели пень‐самоход 

360tv.ru 1 час назад
Пень-самоход, который разгоняется до 10 километров в час, появился на улицах Минска. Создатели необычного средства передвижения уверены, что поставленный на колеса двухсотлетний спил отлично подходит для катания по паркам и скверам, сообщил «Мир 24».
В изобретение встроен электродвигатель. Чтобы самоход весом в восемьдесят килограммов сдвинулся с места, его нужно заряжать восемь часов.
Отмечается, что пень, созданный не для коммерческой выгоды, может выдержать 150 килограммов. В настоящее время на нем бесплатно катают всех желающих.
«Мы считаем, что он может все. Может выгуливать собак, переводить бабушек через дорогу, помогать каким-то образом. Это пень-супергерой. Как это будет реализовано, мы еще недофантазировали. В этом плане большой простор для воображения», — рассказал один из разработчиков Алексей Барковский.
Не так давно группа американских ученых презентовала свою новую разработку. Они создали робота, умеющего выражать эмоции через кожу.
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