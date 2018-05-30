Слова, которые будет рада услышать свекровь

Как известно, отношения складываются из мелочей. И если мелочи будут приятными, то и отношения — такими же.

«Спасибо вам за отличного мужа»

Да-да, вашего мужа, такого чудесного, умного и любимого вырастила и воспитала вот эта вот женщина. Возможно (и, скорее всего) она не всё делала правильно, где-то ошибалась. Но результат же хорош? Почему бы не сказать об этом? Представьте, как вам будет приятно услышать то же самое от жены своего выросшего сына.

Не подойдёт: если отношения с мужем откровенно напряженные. такая фраза прозвучит как издёвка. Мол, спасибо, Марьпетровна, за сокровище, век бы его не видеть.

«Как вкусно! А можно рецепт?»

Готовка — вечный камень преткновения между невестками и свекровями. «Ольга Фёдоровна, не кладите Серёже эту курицу, она жирная и острая, а у него гастрит». «Машенька, ты этим собираешься кормить мужа? Разве мужчина таким наестся? На столе непременно должно быть мясо!» Можно до бесконечности спорить о нормах белков, жиров и углеводов и демонстративно отодвигать тарелку, заставляя всех присутствующих чувствовать себя неловко. А можно — похвалить любимое блюдо мужа и попросить рецепт. И даже приготовить разок — со вздохом «как у твоей мамы всё равно не получилось». И вернуться к прежнему рациону.

Не подойдёт: если фирменное блюдо свекрови — покупные пельмени, и вообще готовка не её конёк, найдите другой повод для восхищения, от сияющей раковины до тонкого запаха духов.

«Внуки всегда рады вас видеть»

Это собирательный образ фразы–ключика с сердцу. Придумайте, как показать свекрови, что считаете её хорошей бабушкой. Да–да, дети после визита к ней весь день в хорошем настроении, дочка с радостью носить подаренное бабушкой платьице, а внук второй день вспоминает о визите с ней в зоопарк. Бабушка приходит редко? Посетуйте на это — ведь дети скучают.

Не подойдёт: если вы плохо выносите визиты свекрови и считаете, что общение с ней детям во вред, не затрагивайте тему лишний раз. Или попробуйте наладить отношения бабушки и внуков — с соблюдением правил, приятных в вашем доме.

«Мы хотели с вами посоветоваться…»

При желании повод можно всегда найти. Пусть расскажет, как правильно выращивать помидоры, какие шторы выбрать для детской или на какой кружок лучше отдать ребёнка, на рисование или шахматы. Попросите совета в выборе детской книжки или меню для дня рождения мужа — повод всегда найдётся. Главное, чтобы тема была достаточно нейтральной, не располагающей к ссорам.

Не стоит: спрашивать совета, если вы заведомо не готовы к нему прислушаться. Ведь свекровь наверняка захочет потом увидеть шторы и сводить внука на шахматы.

Вы прекрасно выглядите! А когда гуляете с внуком, вполне можно принять за маму!

Комплименты любят все женщины без исключения. Особенно — комплименты относительно внешности. Конечно, свекрови хочется выглядеть молодой и красивой, и особенно лестно это услышать от невестки. Еще один бонус — после такого комплимента она куда чаще захочет гулять с внуком.

Не стоит: даже женщины с очень хорошей самооценкой смотрят на себя более или менее реалистично. Если второй маме хорошо за, либо выглядит она не так, как ей бы хотелось, комплименты лучше делать более размытые — похвалите шарфик, пальто или улыбку.