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Липецкие волонтёры ищут без вести пропавшую пенсионерку
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Липецкие волонтёры ищут без вести пропавшую пенсионерку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Липецке без вести пропала 69-летняя женщина. Валентина Дзыкан ушла из дома по улице Вермишева в 7.00 29 мая. С тех пор от неё не было никаких вестей.
Приметы пенсионерки: рост 160-165 см, худощавое телосложение, чёрные с сединой волосы. Валентина Дзыкан была одета в серую вязаную шапочку, бежевый свитер, красно-чёрное платье в цветочек, бежевые босоножки. Женщина может быть дезориентирована.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или 02.
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