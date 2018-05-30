Липецкие волонтёры ищут без вести пропавшую пенсионерку

В Липецке без вести пропала 69-летняя женщина. Валентина Дзыкан ушла из дома по улице Вермишева в 7.00 29 мая. С тех пор от неё не было никаких вестей.

Приметы пенсионерки: рост 160-165 см, худощавое телосложение, чёрные с сединой волосы. Валентина Дзыкан была одета в серую вязаную шапочку, бежевый свитер, красно-чёрное платье в цветочек, бежевые босоножки. Женщина может быть дезориентирована.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить любую информацию по телефонам: 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 или 02.