«Это болезненный и сладкий гнилой запах»: австралийка рассказала о способности предсказывать смерть

Психиатр из Австралии Ари Кала способна предсказывать смерть людей. Женщина, историю которой рассказало издание Mirror, считает имеющийся у нее дар бесполезным. Несмотря на шестое чувство, австралийка ни разу не спасла чью‐то жизнь.

Паранормальные способности 24-летней девушки впервые проявились, когда ей было 12 лет. Ари пришла к своему дяде и почувствовала в доме странный запах.

Я чувствую запах смерти

Ари Калапсихиатр.

«Это был странный, болезненный и сладкий гнилой запах. Его никто не смог ощутить, но я поняла, что так пахнет смерть. На следующий день дядя скончался», — вспомнила Ари.

С тех пор она много раз испытывала схожие чувства, находясь рядом с больными или пожилыми людьми.

«Иногда это кажется бременем. Раньше я хотела что-то изменить, как-то помочь, однако поняла, что не имею на это права», — считает австралийка.

Женщина призналась, что не пыталась развить свой дар.

«Как таким образом можно помочь кому-либо? Как я могу подойти к незнакомому человеку, от которого веет смертью? Это бесполезно», — уверена Ари Кала.

В начале своей карьеры девушка работала юридическим секретарем. Сейчас она профессионально занимается психиатрией и учит женщин пользоваться внутренними психическими силами.