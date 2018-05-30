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«Это болезненный и сладкий гнилой запах»: австралийка рассказала о способности предсказывать смерть
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«Это болезненный и сладкий гнилой запах»: австралийка рассказала о способности предсказывать смерть 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Психиатр из Австралии Ари Кала способна предсказывать смерть людей. Женщина, историю которой рассказало издание Mirror, считает имеющийся у нее дар бесполезным. Несмотря на шестое чувство, австралийка ни разу не спасла чью‐то жизнь.
Паранормальные способности 24-летней девушки впервые проявились, когда ей было 12 лет. Ари пришла к своему дяде и почувствовала в доме странный запах.
Я чувствую запах смерти
Ари Калапсихиатр.
«Это был странный, болезненный и сладкий гнилой запах. Его никто не смог ощутить, но я поняла, что так пахнет смерть. На следующий день дядя скончался», — вспомнила Ари.
С тех пор она много раз испытывала схожие чувства, находясь рядом с больными или пожилыми людьми.
«Иногда это кажется бременем. Раньше я хотела что-то изменить, как-то помочь, однако поняла, что не имею на это права», — считает австралийка.
Женщина призналась, что не пыталась развить свой дар.
«Как таким образом можно помочь кому-либо? Как я могу подойти к незнакомому человеку, от которого веет смертью? Это бесполезно», — уверена Ари Кала.
В начале своей карьеры девушка работала юридическим секретарем. Сейчас она профессионально занимается психиатрией и учит женщин пользоваться внутренними психическими силами.
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Женский форум
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