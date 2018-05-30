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И на ее улице праздник: вечно одинокая Кендалл Дженнер закрутила роман с баскетболистом
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И на ее улице праздник: вечно одинокая Кендалл Дженнер закрутила роман с баскетболистом 

WMJ.ru 21 минуту назад
Фото: WMJ.ru
По сообщениям западных таблоидов, Кендалл Дженнер встречается с баскетболистом Беном Симмонсом.
Сразу несколько источников сообщили, что самая высокооплачиваемая модель в мире больше не одинока. По информации инсайдеров, 22-летняя Кендалл Дженнер встречается с 21-летним баскетболистом НБА Беном Симмонсом. Журналисты выяснили, что роман пары только начался, но модель и спортсмен регулярно ходят на свидания. Также сообщается, что влюбленные уже познакомились с друзьями друг друга.
К слову, хоть Кендалл официально всегда одинока, ее поклонники знают, что ранее у модели был роман с другим игромом НБА — Блейком Гриффином, а также с рэпером ASAP Rocky. Как тебе новый возлюбленный Кендалл?
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Фото:Instagram, Global Look Press, Getty Images
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