И на ее улице праздник: вечно одинокая Кендалл Дженнер закрутила роман с баскетболистом

Сразу несколько источников сообщили, что самая высокооплачиваемая модель в мире больше не одинока. По информации инсайдеров, 22-летняя Кендалл Дженнер встречается с 21-летним баскетболистом НБА Беном Симмонсом. Журналисты выяснили, что роман пары только начался, но модель и спортсмен регулярно ходят на свидания. Также сообщается, что влюбленные уже познакомились с друзьями друг друга.

К слову, хоть Кендалл официально всегда одинока, ее поклонники знают, что ранее у модели был роман с другим игромом НБА — Блейком Гриффином, а также с рэпером ASAP Rocky. Как тебе новый возлюбленный Кендалл?

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Фото:Instagram, Global Look Press, Getty Images