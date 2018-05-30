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СМИ: Кендалл Дженнер встречается со звездой NBA Беном Симмонсом
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СМИ: Кендалл Дженнер встречается со звездой NBA Беном Симмонсом 

Peopletalk 26 минут назад
Фото: Peopletalk
Кендалл Дженнер (22) не любит выставлять личную жизнь напоказ, но сегодня зарубежные СМИ сообщили: у Дженнер новый роман с баскетболистом NBA Беном Симмонсом (21). Информацию подтвердили инсайдеры.
https://www.youtube.com/watch?v=ZHhlBrn6e5A
Говорят, что вместе они всего несколько недель, но их отношения стремительно развиваются. На прошлой неделе Кендалл и Бена видели в ресторане Bowery на Манхэттене с друзьями, а несколько дней назад — на ужине в Беверли-Хиллз.
«Были предприняты определенные меры безопасности, чтобы Кендалл и Бен спокойно могли провести вечер вместе. Им было весело друг с другом», — рассказал инсайдер.
Известно, что Бен — австралиец и выступает за американский клуб Philadelphia 76er. А вот про личную жизнь известно не много, только то, что последним увлечением спортсмена была певица Тинаши (25).
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Стоит отметить, в семье Кардашьян-Дженнер к баскетболистам неравнодушны: например, ее старшая сестра Хлои Кардашьян (33) встречается с Тристаном Томпсоном (27) (игроком команды Cleveland Cavaliers), а сама Кендалл до Бена была в отношениях с другим игроком NBA — Блейком Гриффином (29), роман с которым, не афишировала (как и с A$AP Rocky (29)). Также Дженнер приписывали интрижку с защитником «Лос-Анджелес Лейкерс» Джорданом Кларксоном (25).
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/smi-kendall-dzhenner-vstrechaetsya-so-zvezdoj-nba-benom-simmonsom/
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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