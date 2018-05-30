Выращиваем огурцы в теплице: основные агротехнические приёмы

Сорта и гибриды огурцов делятся на выращиваемые в открытом и в защищенном грунте. Первые, как правило, отличаются относительной скороспелостью и дружной отдачей урожая, растут врасстил и требуют пчелоопыления (хотя есть гибриды, склонные к партенокарпии или с частичной партенокарпией). Огурцы для защищенного грунта приспособлены к выращиванию на шпалерах, к высокой влажности и перепадам дневных и ночных температур, имеют высокую потенциальную урожайность и продолжительный период плодоношения.

Огуречная теплица в июле. Фото: Гавриш

Что учесть при выборе сортов и гибридов огурцов для теплицы

1. Тип опыления

По типу опыления огурцы делятся на:

пчелоопыляемые ('F1 Хуторок', 'F1 Малосольный', 'F1 Посошок', 'F1 Сорванец');

партенокарпические ('F1 Кураж', 'F1 Мурашка', 'F1 Лилипут', 'F1 Щедрик').

О большинстве из них вы можете подробнее прочитать в статьях Самые-самые: лучшие гибриды огурцов от агрофирмы «Гавриш» и Самые красивые и выносливые: лучшие гибриды огурцов от агрофирмы «Гавриш». Завязь пчелоопыляемого сорта не может развиться без опыления, то есть без перенесения пыльцы с мужского цветка на пестик женского.

Завязь пчелоопыляемого сорта не может развиться без перенесения пыльцы с мужского цветка на пестик женского

У партенокарпических сортов и гибридов развитие плода может происходить без опыления. Партенокарпия бывает сильно выраженной — более 70% всех завязей на растении может развиться без опыления. А может быть и частичной — 30-70% завязей способны развиться без опыления, причем в начале роста партенокарпия выражена слабо и усиливается к концу вегетации. Для таких форм в начальный период требуется опыление пчелами или вручную.

2. Сроки выращивания

По срокам выращивания сорта и гибриды огурца делятся на:

раннеспелые — продолжительность периода от массовых всходов до начала плодоношения 45-50 дней ('F1 Барабулька', 'F1 Изумрудные серёжки', 'F1 Бабушкин внучок', 'F1 Хуторок');

среднеспелые — 50-55 дней ('F1 Атлет', 'F1 Погребок', 'F1 Посол');

позднеспелые — более 55 дней ('F1 Ухажёр', 'F1 Зелёный крокодил').

Правда, такое деление условно, поскольку продолжительность периода вегетации зависит от условий выращивания, особенно от температуры и влажности воздуха и почвы.

Огурцы в теплице. Июнь. Фото: Гавриш

3. Хозяйственное назначение

Важная характеристика сорта или гибрида — это его хозяйственное назначение. Огурцы бывают:

салатные (зеленцы употребляют в свежем виде);

универсального типа (в первый период плодоношения плоды используют в свежем виде, а в более поздний период для консервирования);

засолочные (предназначены для засолки, маринования и употребления в зимний период).

Направление использования зависит от качественных и количественных признаков зеленца, поэтому, пользуясь описанием плода, можно определить назначение сорта или гибрида. Например, салатные огурцы ('F1 Месье Оливье салатный', 'F1 Московский салатный', 'F1 Зелёный крокодил', 'F1 Зелёный змей') имеют гладкие или бугорчатые плоды от мелкого до крупного размера, довольно плотную кожицу, нежную или плотную мякоть. Как правило, они выращиваются в защищенном грунте, бывают партенокарпическими и пчелоопыляемыми. Плоды обычно белошипые, что связано с сохранением товарного вида (зеленой окраски) даже при перерастании. Обладают относительно высокой транспортабельностью. ^collection [155,4] Современные салатные сорта и гибриды характеризуются генетически обусловленным отсутствием горечи. Лучшие салатные огурцы обладают хрустящей мякотью, приятным освежающим сладковатым вкусом и характерным огуречным ароматом. А чтобы получить вкусный, хрустящий, ароматный соленый огурчик, да еще способный сохраниться таким до следующего урожая, нужно взять для засолки зеленцы сорта или гибрида определенного типа. Классический засолочный огурец ('F1 Погребок', 'F1 Посол', 'F1 Заначка', 'F1 Малосольный', 'F1 Кум-да-кума', 'F1 Гармонист') небольшого размера (7-10, максимум 12 см), цилиндрической формы, c бугорчатой или мелкобугорчатой поверхностью, с нежной кожицей, небольшой семенной камерой, плотной консистенцией мякоти и высоким содержанием сахаров. Черношипые сорта и гибриды имеют более нежную кожицу, чем белошипые. Пчелоопыляемые огурцы, выращенные в открытом грунте и собранные во второй половине лета, обладают более плотной консистенцией мякоти и содержат больше сахаров и витаминов, чем партенокарпические тепличные огурцы.

4. Устойчивость

Существенно различаются сорта и гибриды также по устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, болезням и вредителям. В защищенном грунте огурцы поражаются настоящей мучнистой росой, ложной мучнистой росой, корневыми гнилями, оливковой пятнистостью, вирусными заболеваниямии т. д. В открытом грунте наибольший вред им наносит ложная мучнистая роса — пероноспороз. Подробнее о разных огуречных «недугах» вы можете прочесть в статье «Скорая помощь» для огурцов: профилактика и лечение болезней.

Термин «устойчивость» означает, что растения не поражаются или почти не поражаются заболеванием;

Термин «относительная устойчивость» означает, что растения поражаются заболеванием в незначительной степени;

Термин «толерантность» означает, что растения поражаются заболеванием, но несущественно снижают урожайность.

Специалисты компании «Гавриш» советуют отдавать предпочтение гибридам с комплексной устойчивостью, таким как 'F1 Изумрудные серёжки', 'F1 Хрустящая грядка', 'F1 Тёща', 'F1 Зятёк'. Как правило, они обладают сильной корневой системой, мощным вегетативным ростом, высокой урожайностью, а главное — мало поражаются болезнями. Они успешно противостоят настоящей и ложной мучнистой росе, корневым гнилям, пятнистостям. Не менее экологически пластичны и новые гибриды для открытого грунта: 'F1 Дядя Фёдор', 'F1 Хуторок', 'F1 Посошок' и один из самых устойчивых к болезням — 'F1 Заначка'. Эти огурцы стабильно плодоносят даже в самых неблагоприятных условиях. Такие гибриды обязательно надо иметь на огороде для подстраховки.

Советы агронома

1. Подвязывайте огурцы правильно!

Выращивание огурца в теплице — гарантия раннего урожая. Посадка в теплицу происходит в более ранние сроки, чем в открытый грунт. Кроме того, для выращивания в теплицах используют партенокарпические гибриды огурца букетного типа плодоношения, которые обладают огромным потенциалом. Это такие гибриды, как 'F1 Барабулька', 'F1 Бобрик', 'F1 Щедрик', 'F1 Капучино', 'F1 Кураж', 'F1 Гирлянда', 'F1 Лилипут'. Огурцы, растущие в теплице, необходимо подвязывать. Для подвязки можно использовать различные синтетические шпагаты, пеньку и другие материалы. Главное, чтобы они были прочные и эластичные.

Для подвязки можно использовать синтетический шпагат, пеньку и другие материалы. Фото: Гавриш

Для подвязки можно использовать синтетический шпагат, пеньку и другие материалы. Фото: Гавриш К подвязке огурцов приступают не ранее чем через 3-4 дня после высадки рассады. За это время молодые корешки успеют проникнуть в почву, растения закрепятся, а значит, вероятность их выдернуть будет очень мала. Подвязка шпагата непосредственно к кровле может привести к обрушению конструкций и отрицательно скажется на формировании верхней части огурца. Поэтому обязательный элемент в теплице — шпалера.

В качестве шпалеры используют стальную проволоку не менее 3-4 мм в диаметре, ведь она должна выдержать все растения и урожай.

Закрепить проволоку лучше не только по краям, но и дополнительно, через каждые 3-4 м, чтобы избежать обрывания шпалеры.

Шпагат к шпалере привязывают намертво или скользящей петлей.

К растению шпагат привязывают в нижней части, таким образом, чтобы он не был натянут. Запас шпагата после подвязки должен составлять 10-15 см, к растениям его привязывают аккуратно, только свободной петлей, под первым-вторым настоящим листом, помня, что в процессе роста толщина стебля увеличится в 3-4 раза. Если шпагат сильно затянуть, то впоследствии он врежется в стебель растения, что может привести к его надламыванию или к поражению корневыми гнилями.

После закрепления шпагата его нужно аккуратно замотать вокруг растения так, чтобы через каждое междоузлие проходило минимум полвитка. Ни одно междоузлие не должно остаться без внимания при подвязке. Если междоузлия слишком длинные (более 15 см), то через них можно пропустить 1-2 витка.

Часто бывает, что на участок приезжают довольно редко. Если за это время растения переросли и завалились, то не следует подвязывать только лишь одну макушку, надо аккуратно подвязать каждый узел.

И самое главное в подвязке — обматывайте шпагат вокруг растения, а не наоборот!

2. Формируйте огурцы правильно!

Кто из огуречников не знает, как важно грамотно сформировать растение! Не укоротил вовремя боковые побеги, загустил посадки — и уже к середине лета в теплицу пробираешься с трудом. А в такой тесноте и любая болезнь распространяется быстро. Многие огородники этого не понимают и ленятся формировать огуречные растения.

Формируйте огурцы правильно! Фото: Гавриш

Сложного здесь ничего нет, а уж поверьте, правильно сформированное данное растение отплатит вам богатым урожаем высокого качества. Итак, что следует знать:

Если огурцы в теплицах не формировать, их урожайность может значительно снизиться из-за угнетения растений, вызванного загущением, затенением и появлением стеблевых гнилей. К тому же, неудобно будет ухаживать за растениями и собирать урожай.

У большинства гибридов значительная часть урожая формируется на главной плети. Для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной и генеративной частями растения формируют в 1 стебель.

Также следует обращать внимание на то, какой был выбран гибрид: ветвистого типа ('F1 Кураж', 'F1 Кадриль') или с ограниченным ветвлением — 'F1 Бабушкин Внучок', 'F1 Дедушкина Внучка' (первые требуют постоянного проведения операций по формированию куста, у других они могут быть сведены к минимуму).

Современные тепличные гибриды, образующие преимущественно женские цветки, формируют следующим образом: 1. В течение первого месяца растения постепенно усиливают рост и достигают в высоту 50 см и более. В пазухах листьев у них образуются побеги и бутоны, которые необходимо удалять, чтобы сформировать мощное, хорошо облиственное растение. 2. В дальнейшем, примерно на протяжении такой же длины стебля, когда растения достигнут половины своей высоты, образующиеся боковые плети сохраняют, прищипывая у них верхушку над первым листом и женским цветком (первый ярус плодоношения). На этом участке формируется 4-5 побегов. К этому времени при хорошем уходе растения успевают сформировать сильный листовой аппарат, а улучшившиеся условия значительно усиливают процесс фотосинтеза. 3. Благодаря этому в течение следующего этапа роста, на протяжении еще 50-60 см, плети оставляют длиннее, прищипывая их над вторым листом и с двумя завязями. Отплодоносившие к этому времени нижние плети вырезают и выносят из теплицы. 4. На остальной части стебля до шпалеры побеги прищипывают еще дальше — над третьим-четвертым листом. На них одновременно формируется такое же число женских цветков. 5. На боковых побегах среднего и верхнего ярусов образуются новые плети второго порядка, которые прищипывают соответственно над первым листом и завязью и вторым листом с двумя женскими цветками (завязями). До конца вегетации из сформировавшихся зеленцов вырастают нормальной величины плоды. К огурцам букетного типа цветения относят сорта и гибриды, которые формируют в каждом узле более 3 завязей ('F1 Чудо букет', 'F1 Изумрудная семейка', 'F1 Хрустящая грядка'и др.). У букетных огурцов одновременно цветет большое количество женских цветков. Из-за этого возникает конкуренция между наливающимися плодами и цветами, в результате чего часть завязей желтеет и отпадает. Чтобы этого избежать, применяют следующую схему формировки:

Нижние 3-4 узла полностью ослепляют. До шпалеры удаляют все боковые побеги. Только в самой верхней части растения оставляют 2-3 побега, которые прищипывают после 2-3 листа.

Главный стебель пускают по шпалере и по достижении соседнего растения прищипывают. Формирование букетных огурцов в один стебель без боковых побегов обеспечивает прибавку как раннего, так и общего урожая. Такой способ стал возможен благодаря тому, что у букетных огурцов, в отличие от огурцов с небукетным типом цветения, на главном побеге обильно образуются завязи.

Необходимый прием регулирования роста — вырезка во второй половине периода вегетации (а иногда и раньше) старых желтеющих листьев в нижнем ярусе. Систематически удаляют также все уродливые и поврежденные плоды и мужские цветки (у партенокарпических гибридов).

3. Поливайте огурцы правильно!

Испарение влаги в условиях теплицы происходит очень интенсивно, поэтому поливы должны быть регулярными.

До начала плодоношения поливать растения можно с интервалом 3-5 дней, расходуя 3-4 л/м².

С началом сбора зеленцов поливать следует чаще, через 2-3 дня, и большими дозами — 10-12 л/м².

Если стоит жаркая погода, поливать огурцы нужно каждый день. Поливы лучше проводить в первой половине дня, с 8 до 11 часов. Допускать резких перепадов влажности почвы нельзя, так как это может привести к растрескиванию стебля.

Влажность почвы и грунта имеет большое значение. Влажность воздуха до начала плодоношения должна быть 70-75%, а в период плодоношения — 75-80%.

Капельный полив огурцов

Что касается температурного режима, то тут действует ряд правил:

При увеличении освещенности температуру следует повышать, то есть при ясной погоде температура в теплице должна быть выше, а при пасмурной — ниже.

При высокой температуре необходима высокая влажность воздуха, а при низкой — низкая.

Ночная температура заметно влияет на рост и плодоношение огурца. Следовательно, если надо, чтобы огурчики налились, то температуру ночью надо поднять до +21…+23°C.

Однако если ночные температуры будут высокими все время, растения быстро отплодоносят и не образуют боковых побегов. Для равномерного развития применяют чередование высоких ночных температур и более низких — на уровне +16…+18°C на протяжении 7-10 дней.

4. Подкармливайте огурцы правильно!

К подкормкам огурцов приступают через 3-4 недели после высадки рассады и проводят их каждые 7-10 дней. С этого момента огурец отдает предпочтение калию, становясь особенно чувствительным к его недостатку в период налива плодов.

Оптимальное соотношение азота и калия в этот период — 1:1,5-1,8.

Если растения хорошо развиты и намечается их бурный рост, надо увеличить количество калия до соотношения 1:2.

Если наблюдается плохой рост боковых побегов или их нет вовсе, соотношение азота и калия меняется в сторону увеличения азотных удобрений.

А с наступлением второй волны плодоношения дозы калия опять увеличивают до первоначальных пропорций.

При ухудшении условий освещенности, при понижении температуры воздуха огурцы ощущают повышенную потребность в калии, что тоже следует учитывать.

При выборе азотных удобрений не следует увлекаться азотом в амидной и аммиачной форме, т.е. такими удобрениями, как мочевина и аммиачная селитра соответственно. Данные виды азота могут блокировать поступление в растения калия, кальция и магния. Кроме того, у молодых растений избыток аммиачного азота может вызвать отравление, что выражается в отмирании листьев, а у взрослых растений это приводит к преждевременному старению. При температуре почвы ниже +14…+16°C часть элементов питания становится недоступна для корней растений, и питание поступает в недостаточном количестве. Поэтому в затяжную холодную погоду положительный эффект оказывают внекорневые подкормки.

Для внекорневых подкормок можно использовать как специально подготовленные удобрения в виде таблеток, так и слабые растворы водорастворимых удобрений.

При проведении внекорневой подкормки впервые лучше попробовать на 1-2 растениях, а через несколько дней оценить их состояние.

Внекорневые подкормки можно проводить один раз в 2-3 недели, а если стоит затяжная холодная погода, то еженедельно.

Опрыскивать растения лучше во второй половине дня или в пасмурную погоду.

Опрыскивать растения лучше во второй половине дня или в пасмурную погоду

Для нейтрализации воздействия неблагоприятных факторов среды, таких как перепад температур и низкая освещенность, растения для повышения иммунитета опрыскивают растворами биологических стимуляторов, например «Эпином»: 2-3 мл на 10 л воды. Мощность корневой системы — залог общего урожая. Поэтому для увеличения мощности корневой системы используют гуматы (1-2 г на 10 л воды), «Циркон» (1 мл на 10 л воды). Их внесение совмещают с поливами и расходуют 300-400 мл на каждое растение. Подготовлено по материалам специалистов компании «Гавриш»