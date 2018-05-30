Гости фестиваля мороженого съели 250 килограммов лакомства от «Свитлогорья»

Погода располагала к поеданию холодного десерта: жаркое солнце ни разу не спряталось за облаками, а столбик термометра не опускался ниже 20 градусов. Потому к светло-голубому стенду марки «Свитлогорье» гости подходили с самого утра — даже до открытия праздника. — У нас более 40 видов мороженого. А сегодня здесь представлено 15 самых популярных и востребованных нашими потребителями наименований, — объясняет представитель компании. — Есть уникальное мороженое. В одной порции — сразу два вкуса: пломбир ванильный и пломбир шоколадный. Сверху эскимо покрыто глазурью. Глазурь наша делается по классической рецептуре. Только какао, сливочное масло и сахар — никаких добавок в ней нет. Она мягкая, нежная, поэтому у мороженого такой необыкновенно приятный вкус. К встрече 800 тысяч гостей — а именно столько посетителей ожидалось — организаторы фестиваля подготовились основательно. На территории парка появились около 180 развлекательных интерактивных зон и более 150 точек продаж эскимо, стаканчиков и рожков всевозможных вкусов и расцветок. Попробовать мороженое можно было и бесплатно: целых 5 тонн лакомства раздали победителям конкурсов на главной сцене.

Гостей фестиваля не только угощали замороженными десертами, но и радовали концертом — с утра и до самого вечера в сердце «Сокольников» беспрерывно выступали артисты. Конечно же, одной из первых прозвучала песня Крокодила Гены со строчками про 500 эскимо в исполнении детской группы. На смену юным певцам пришли танцоры в ярко-красных нарядах, участники циркового шоу, продемонстрировавшие номер на моноциклах, эффектные барабанщицы. Выступали и именитые артисты: Илья Резник прочитал для публики стихи и пригласил на сцену свой коллектив «Маленькая страна», а выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин исполнил несколько песен вместе с «Ангелами надежды». За кулисы певца отпустили не сразу: под аплодисменты зрителей артисту вручили целую сумку вкусных подарков от «Свитлогорья». — Праздник мороженого — это праздник детства, праздник лета. Я очень надеюсь, что москвичей в этом году лето порадует, будет хорошая, солнечная погода, а мы с вами станем чаще встречаться в парках, есть мороженое и петь песни, — поделился отличным настроением артист. — Я очень люблю мороженое. Мне вот ребята сейчас подарили целую коробку сладостей, и я никому не дам ни кусочка. Быстренько черным ходом пробегу мимо всех детей. (Смеется.) Я сладкоежка, а летом вообще хорошо идет мороженое. Могу в день съесть семь штук! Прохор Шаляпин выступил на фестивале мороженого и получил сумку сладостей «Свитлогорье»

Открытие фестиваля — яркое и масштабное — состоялось в полдень. От главного входа в парк стартовало парадное шествие с участием представителей компаний, аниматоров, ходулистов и барабанщиков. Красочная колонна под руководством актера Тимура Еремеева прошлась по центральной аллее парка и вернулась на Фонтанную площадь, откуда в небо отпустили десятки воздушных шаров — фестиваль мороженого официально начался. «Я бы сейчас съела двухслойное эскимо», — мечтательно вздыхали участники парада, щурясь от жаркого солнца.

Шоколадно-ванильное мороженое и правда оказалось популярным — его на торговой точке «Свитлогорья» приобретали чаще всего. Мнением о продукции поделились главные критики — покупатели: — Вообще-то мы на диете, но сегодня решили посвятить себя этом у фестивалю. Такое мороженое еще не пробовали, но сейчас хотим попробовать — рассказала гостья парка, раскрывая упаковку. — М-м-м, мягкое такое, вкусное. И в шоколаде!

— А мы пробовали уже такое! — присоединились к разговору самые маленькие эксперты. — Это пломбир и шоколадное вместе, мороженое очень вкусное. Мне больше всего нравится в нем шоколад. От слов наши юные собеседницы перешли к дегустации. Услышать продолжение отзыва не удалось: уж слишком девочек занимало мороженое — не до разговоров!

Юная гостья фестиваля мороженого

Конкуренцию необычному эскимо составил фруктовый лед со вкусами яблока и клубники — хотя брикеты, пломбиры в стаканчиках, крем-брюле в рожках в холодильнике тоже не задерживались. Влюбленные пары, семьи с детьми, компании друзей уходили от светло-голубого стенда с тремя, а то и пятью порциями лакомства и получали за это подарки: за покупку трех десертов гостям вручали творожные палочки — глазированные сырки оригинальной формы. Главные же ценители мороженого, приобретающие сразу пять порций, становились участниками розыгрыша большого подарка от бренда.

За презенты от «Свитлогорья» на главной сцене фестиваля боролись дважды. В первом конкурсе приняло участие молодое поколение — на сцену к Тимуру Еремееву прибежали пятеро девчонок и мальчишек. Признаться, детям досталось непростое задание — по очереди называть продукцию, которую производит компания. Сметана, творог, молоко, мороженое, масло — правильных ответов оставалось все меньше, а желание выиграть только усиливалось. Победу одержала участница по имени Маргарита: когда, казалось бы все продукты были названы, конкурсантка вспомнила о кефире — возражений у последнего соперника не нашлось. Рите вручили целый пакет мороженого «Свитлогорье», чем продлили праздник холодного лакомства для победительницы и ее близких.

Конкурсы на главной сцене от «Свитлогорья»

Следом за «разогревочным» конкурсом начался розыгрыш главного секретного приза. На сцену приглашались покупатели пяти порций мороженого, но и им за заветный презент пришлось побороться: на этот раз ведущий предложил гостям парка назвать возможные ингредиенты мороженого на букву «с». Когда сливки, сгущенное молоко, сахар, сухофрукты уже были названы, в списке неожиданно оказались сухари. И Тимур Еремеев засчитал ответ, подтвердив, что пробовал мороженое со сладкими сухариками, а также вспомнил о необычном томатном лакомстве, которое ему удалось съесть в Челябинске. Под конец соревнования участники называли в качестве компонентов сою и стабилизаторы. Версии приняли, однако к компании «Свитлогорье» они никак не относятся: вся продукция изготавливается исключительно из натуральных компонентов. После долгой борьбы определился победитель — гостья парка Лариса — которой и досталась сумка с полезными для дома вещицами и вкусностями от компании.

Фестиваль мороженого подошел ко концу: за два дня гости «Сокольников» съели 250 килограммов мороженого от «Свитлогорья». Парк попрощался с производителями и любителями мороженого до следующего ежегодного праздника. Но с продукцией, произведенной по традиционной, классической рецептуре, прощаться не придется: мороженое, молоко и другие товары ждут своих покупателей на магазинных полках круглогодично.

Участники парада на фестивале мороженого