Из листьев томатов растут мощные пасынки. Что делать? 

Что делать с такими листьями? Может, удалить? Или пускай растут? Растут не только пасынки, но и цветочные кисти растут, сразу кисть из листа с цветами (с цветами удалил, но есть новые, подрастут — сфоткаю). Понимаю, что растения жируют, но в то же время и вяжут плоды, что с ними делать, не знаю? Может есть у вас ответ? Прошу помощи! Что с этим делать? Спасибо.
Вот лист и пасынки
Вот лист и пасынки
Пасынки из листа
Пасынки из листа
Видно, что растут мощно
Видно что растут мощно
Завязи есть
Завязи есть
Завязи
Завязи
Вроде и вяжутся, в то же время как и жируют?
Вроде и вяжутся, а то же время как и жируют?