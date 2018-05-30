Из листьев томатов растут мощные пасынки. Что делать?

Что делать с такими листьями? Может, удалить? Или пускай растут? Растут не только пасынки, но и цветочные кисти растут, сразу кисть из листа с цветами (с цветами удалил, но есть новые, подрастут — сфоткаю). Понимаю, что растения жируют, но в то же время и вяжут плоды, что с ними делать, не знаю? Может есть у вас ответ? Прошу помощи! Что с этим делать? Спасибо.

Вот лист и пасынки

Вот лист и пасынки

Пасынки из листа

Пасынки из листа

Видно, что растут мощно

Видно что растут мощно

Завязи есть

Завязи есть

Завязи

Завязи

Вроде и вяжутся, в то же время как и жируют?

Вроде и вяжутся, а то же время как и жируют?