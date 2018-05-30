Бог не исцеляет всех больных: мнение богослова

В Евангелии есть довольно много эпизодов, где Христос говорит о важности искренней молитвы и о силе веры. Одно из самых известных изречений, например, содержится в Евангелии от Луки: «И Я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете; стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Лк.11:9-10).

Бог не создаёт, не посылает и не требует страданий

В самом деле, христиане верят, что Христос ничего не говорил просто, чтобы сказать. Его слова для верующих в Него — это слова Истины. Однако практически каждый из нас неоднократно задавался вопросом: почему же, несмотря на искренность молитвы, несмотря на веру и острую нужду, часто просящий не получает, по слову Христа? Не получает и самого главного — исцеления, для себя или своих страдающих близких, приходя от этого, порой, в полное отчаяние.

Одно из распространённых, к сожалению, в православии мнений — болезнь посылается Богом человеку в наказание или для страдания, чтобы искупить грехи и исправиться. Такое мнение не просто противоречит христианскому духу любви, искажая сам образ Бога, но и догматически неверно.

Грехи всего человечества раз и навсегда искупил Христос, Своими страданиями и крестной смертью. Человеку, чтобы его грехи были отпущены и прощены, нужно лишь приобщение Христу посредством Евхаристии и твёрдое намерение изменить свою жизнь в соответствии с христианским идеалом, но никак не бессмысленные мучения.

Зло бессмысленно, а страдание — это последствия зла. Богу не нужны страдания человека. И конечно Он, Сам претерпевший страшнейшие душевные и телесные муки, никому их не посылает. Более того, Христос именно с тем и пришёл в мир, чтобы избавить нас от страданий — помочь преодолеть их, выйти из-под их власти.

Современный французский православный богослов, профессор Жан-Клод Ларше в своей книге «Бог не хочет страдания людей» подробно рассматривает вопрос отношения христианства к страданию. В этом труде, конечно, есть много спорных моментов, с которыми можно не соглашаться, однако в нём доступно раскрывается мысль о том, что Бог не создавал страдания, болезни и смерти.

Всё это стало неотъемлемой частью мира в тот момент, когда мир отказался от единства с Богом. В христианском богословии присутствие страдания, греха и смерти в нашей жизни рассматривается как следствие «испорченности» изначального Божественного замысла. И любая болезнь — часть этой всеобщей «язвы», которая, как уже было сказано, не нужна Богу.

Почему не приходит исцеление

На Кресте Христос, испытав — абсолютно по-человечески — апогей физической и душевной боли и отчаяния воскликнул: Боже Мой! Боже Мой, для чего Ты Меня оставил? (Мф. 27, 46). Хотя Он, Сын Божий, знал, что это не так.

Если страдание и болезнь не угодны Богу, почему тогда Он не избавляет от них, не исцеляет? Не слышит? Вопрос тяжёлый и неразрешимый, особенно, когда речь заходит, например, о болезнях детей. Дать однозначный универсальный ответ на него невозможно, но и согласиться с содержащейся в этом вопросе претензией полностью нельзя — это и так, и совсем не так.

Да, Бог не желает и не посылает нам болезни — но Он и не бездействует. И действие Его всегда — любовь. Просто оно не всегда таково, каким, по нашему мнению, должно быть.

Неверно утверждать, что человек грешит и наказывается болезнью — нет. Болезнь — это не наказание, а одно из следствий зла, действующего в мире. Это выбор, который когда-то сделал человек и продолжает делать до сих пор, пренебрежительно и потребительски относясь к жизни — и своей, и чужой, распространяя последствия этого выбора на весь мир.

Зло нелогично, это хаос, когда-то порождённый уходом от Бога. Оно не создаёт, а лишь разрушает. Это выбор свободной воли, в которую Бог вмешаться не может, как это ни странно звучит. Но Он никогда не оставляет человека, тем более, если человек начинает взаимное движение навстречу и не останавливается в своём горе.

Болезнь не всегда можно исцелить физически, хотя Евангелие неоднократно являет нам примеры чудесных исцелений. И, как правило, это исцеления, которые влекли за собой глубокие духовные перемены в человеке.

Христианство утверждает, что нет воли Божией на смерть, на болезнь и на зло. Но есть — на то, чтобы человек вырос в меру своих духовных сил, и как ни странно это звучит для нас — был счастлив и смог делать счастливыми других.

Личные признания и истории таких людей, как художник Вреж Киракосян, или писатель Ник Вуйчич , наверное, отчасти способны пролить свет на эту непростую проблему, и стать живым свидетельством для отчаявшихся.

Есть вещи, особенно, в вопросах веры, которые трудно перевести в точные формулировки. Но в жизни есть удивительные примеры, после знакомства с которыми какие-либо слова, вероятно, не очень и нужны.