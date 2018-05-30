Сухофрукты и орехи с Кавказа смогут оценить хабаровчане

Меньше двух недель осталось до выставки-ярмарки «Наш выбор 27», которая станет в этом году более масштабной, чем первая.

В числе тех, кто хочет показать качество своей продукции на ярмарке второй раз — Марем Барокиева. Женщина уверена, что ее товар гости выставки-ярмарки снова оценят по достоинству. Особенно это касается орехов и сухофруктов.

— Курага, чернослив, финики, компот, грецкие орехи, фундук и многое другое будут представлены в торговой палатке. Вся продукция — уникальная для Хабаровска, ведь доставлена она сюда с Кавказа. Все, что есть на прилавках Хабаровска — это как правило из Ташкента и других регионов Средней Азии, но вкус у них совсем не тот, что у кавказских, — рассказывает ИА «Хабаровский край сегодня» предпринимательница Марем Барокиева.

Марем говорит, что кавказские «горные» сухофрукты и орехи «просто тают во рту»: орехи жирные, богатые йодом, а сухофрукты имеют свежий вкусовой оттенок. Прочувствовать эти нотки смогут хабаровчане прямо на месте.

— Прежде чем купить нашу продукцию, мы предлагаем ее попробовать. Помню, в прошлом году товар расходился «на ура» — хабаровчане, оценив купленное, возвращались на следующий день, чтобы приобрести еще, — продолжает Барокиева.

Марем не испытывала сомнений, заявляясь на мероприятие в первый раз. Говорит, понимала, что это хорошая возможность заявить о себе, привлечь внимание к своему продукту.

— А еще хотелось поделиться с жителями края этим особым вкусом гор, чтобы как можно больше людей ощутили разницу.

К слову, в этом году Марем собирается продавать на выставке-ярмарке и свежую зелень. Укроп, лук, редиску, кинзу и другие культуры женщина выращивает сама.

— Пока объемы выращенного небольшие, но в скором времени буду расширяться. Как только сыновья закончат институты — будут помощники, на которых всегда можно положиться, — подытожила предприниматель.