Как выбрать качественное постельное бельё

Раньше выбор домашнего текстиля был невелик, и, например в СССР, продавалось всего несколько комплектов постельного белья, которые практически не отличались между собой. Естественно, не было разнообразия и в тканях. В наше время существует большое количество материалов, не говоря уже о дизайне. На заказ могут изготовить даже текстиль с фотографиями. Однако среди большого выбора постельного белья очень много некачественной продукции, которая может вызвать аллергические реакции и даже проблемы с дыхательной системой и кожей. В этой статье мы вкратце расскажем о том, как выбрать качественное постельное бельё. Весь представленный в статье текстиль мы нашли в интернет-магазине «Созвездие снов».

Выбрать хорошее постельное бельё не так сложно, если обратить внимание на несколько основных параметров. 1. Состав ткани

Выбирай постельное бельё из хлопка, бамбука, вискозы, льна или шёлка. Пример качественного постельного белья из хлопка, бамбукового волокна и вискозы — Stefan Landsberg Royal dream. Заказать постельное бельё из хлопка → 2. Отсутствие запаха Если ты чувствуешь какой-либо запах, кроме текстильного, особенно краски или лака, то это значит, что перед тобой опасный товар. Хорошее постельное бельё практически не имеет запаха. 3. Мягкость

Постельное бельё не должно быть как наждачка. Помнишь старые советские наволочки, которые на ощупь были как вафельные полотенца? Такое постельное бельё лучше не брать, так как после нескольких стирок оно станет ещё грубее. Пример мягкого постельного белья — Sailid B-58. Заказать постельное бельё в подарок → 4. Дышащая структура Под таким постельным бельём будет тепло зимой и не жарко летом. Кроме того, бельё с дышащей структурой ткани хорошо проветривается, что уменьшает вероятность появления и размножения постельных клопов. 5. Стоимость

Бельё, стоимостью менее двух тысяч рублей, — это, считай, одноразовый комплект. Лучше выбрать дорогое, но качественное постельное бельё, которое прослужит несколько лет, не протрётся и не потеряет цвет. Пример хорошего постельного белья по невысокой цене — Karven 3D 411. Заказать постельное бельё → 6. Плотность Ткань не должна просвечивать и иметь неоднородную структуру. У распространённых сатиновых постельных комплектов плотность должна быть более 65 переплетений на квадратный сантиметр, у хлопка и льна — более 60. 7. Стойкость

Этот пункт тесно связан с предыдущим, но охватывает не только плотность, но и качество плетения, швов и краски. Также стойкость влияет на то, сколько циклов стирки выдерживает постельное бельё. В идеале его нужно стирать хотя бы раз в неделю. При качестве воды в российских водопроводных сетях одну стирку можно считать за две, а то и за три. 8. Место изготовления Лучше всего выбрать итальянское, португальское или турецкое постельное бельё, так как пошив вещей из тканей в этих странах практикуется уже сотни лет, и за это время наработаны как технологии, так и опыт, для того чтобы производить качественный трикотаж.

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