Здесь живёт «МегаФон»: офис площадью 40 000 квадратных метров

Наша редакция попала в офис мечты, который принадлежит компании «МегаФон» . Это пространство занимает половину бизнес-центра «Оружейный», и в нём, наконец, заканчиваются работы по воплощению в жизнь замечательного и продуманного проекта. Офис номинирован на премию Best Office Awards 2016, которую каждый год проводит портал Office Next, и сейчас вы узнаете, почему у него есть все шансы на победу.

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Задача перед руководством компании «МегаФон» встала нешуточная — собрать под одной крышей все разбросанные по столице подразделения и превратить новый головной офис в хаб для сотрудников со всей страны, которые время от времени приезжают в Москву.

Учитывая количество людей, работающий в компании и площадь помещений, отданных под офис, нужна была не просто идея, а целая глобальная концепция с несложной навигацией, комфортной обстановкой и своей философией. За реализацию такой масштабной задачи взялось архитектурное бюро UNK project.

Все гениальное оказалось как всегда просто. Основная тема оформления — «Россия — большая страна», а вот её воплощение гораздо сложнее, чем можно подумать. Для начала несколько этажей, которые занимает компания поделили на блоки, каждый из которых назвали одним из российских городов — крупнейших и наиболее значимых для «МегаФона»: Москва, Самара, Новосибирск, Сочи и другие.

Каждому городу соответствует особенное, разработанное специально для него оформление. В холле на каждом этаже вас встречает панно на всю стену с названием города и его главными символами, достопримечательностями и особенностями. Чтобы правильно подобрать эти символы, пришлось провести опрос среди сотрудников, которые работают в соответствующих городах. Оказалось, их представление о родном городе существенно отличается от представления москвичей, а дизайнерам хотелось сделать офис родным и понятным для сотрудников со всей страны.

В том же холле находится и так называемый кофе-пойнт — мини-столовая для сотрудников этажа, чтобы не обедать на рабочем месте, но и не спускаться в столовую. Кофе-пойнты оформлены в стиле автобусных остановок, и каждый из них назван в честь наиболее важных остановок или мест встреч в соответствующем городе. Например, кофе-пойнт в «Москве» называется «Патриаршие пруды» — даже табличка с названием остановки висит. И разговаривать с незнакомцами здесь можно без всяких опасений!

Известные городские названия достались каждому помещению и коридору. Вообще, решили обойтись без номеров, которые можно увидеть на дверях в любом другом офисе. Слишком много кабинетов, отдельных столов и переговорных, а ведь людям приходится часто перемещаться с этажа на этаж — легко потеряться! Вот почему на входе в каждый «город» висит подробная карта, а под потолком — таблички с обозначениями. В «Москве» это Проспект Мира, Таганская Площадь, Арбат и другие, причём роспись на стенах офиса иллюстрирует именно те «улицы» и «городские достопримечательности», мимо которых вы проходите. Нам, например, удалось побывать на «Рижском вокзале».

У каждого отдельного стола есть номер, а значит у каждого сотрудника появляется свой полноценный адрес, как и бывает обычно в городе. Получается, чтобы объяснить сотруднику с другого этажа, как тебя найти, достаточно назвать ему свой адрес, например: «Москва, Малая Бронная, 2». В ближайшее время в компании появится даже своё мобильное приложение, сделанное по принципу « Яндекс . Навигатора», чтобы людям было ещё проще находить друг друга.

Кроме основных рабочих пространств в офисе, здесь есть всё необходимое для удобства сотрудников. От идеи строгого серого офиса с одинаковыми столами решили отказаться — есть и помещения, построенный по принципу открытого пространства, и отдельные кабинеты, и коворкинги, где можно работать лёжа на подушках. В оформлении использованы яркие, но приятные цвета, а ещё кое-где встречаются «живые» зелёные стены, которые играют роль «парка в городе».

Отдельного внимания заслуживает столовая — здесь есть отдельные зоны для завтрака, обеда и ужина. Заказ можно сделать заранее по мобильному приложению или вовсе отправить в зону для самостоятельного питания, где выстроились в ряд микроволновки. Очень удобно для тех, кто приносит еду с собой из дома. А если у вас день рождения или другой повод собрать коллег на праздничный перекус, то можно даже забронировать отдельную зону — словно в ресторане. Словом, как мы уже говорили, это не офис, а мечта!

Мебель: Herman Miller.

Поставка мебели: Contract Interiors, K. S. Büro, Statio, Concept, Office Solutions.

Освещение: Planlicht, Siteco, Muuto, Foscarini, Vibia, Xal.

Перегородки: AMGgroup.

Напольные покрытия: Milliken, Desso, Forbo, Casalgrande Padana, Ebony & Co.

Потолочные системы: Owa, Sas, «АСП Технолоджи», Decor acoustic.

Изделия на заказ: «Декон+».

Текстиль: Hunter Douglas.

Солнцезащитные системы: Hunter Douglas.

Двери: AMG.

Аудиовидеосистемы: Polymedia.

Поставка электрооборудования: « Реал электро» (Vergokan, OBO Bettermann, Schneider Electric, KNX, Schneider Electric).

Озеленение: бюро фитодизайна «Фикус», «Флориста».

Навигация: Zoloto.

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