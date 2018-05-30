Эдгард Запашный: Чтобы спасти маму, отец принес к ней хирурга на руках

Каким папой был легендарный дрессировщик Вальтер Запашный и чего он боялся, узнал Sobesednik.ru у сына легенды Эдгарда

Вальтер Запашный был первым, кто совершил прыжок верхом на льве и вывел на арену одновременно 38 хищников. Он был требовательным и к своим артистам, и к сыновьям, которые выросли в достойных продолжателей великой династии.

Разлад между братьями

— Папа был с повышенным чувством справедливости. Поклонница недавно прислала видео 90-го года, где отец рассказывает о своих мечтах, что он всю жизнь хотел в Советском Союзе построить океанариум. Более 30 лет добивался этого. Его идею всерьез не восприняли. Тогда он подал заявки на аттракционы с разными животными, которые никак не контактируют между собой. Но чиновники отказали, потому что боялись трагических исходов, которые могли бы случиться. Папа все-таки добился, чтобы в него поверили. Его начал стажировать знаменитый дрессировщик Эдер. Отец от всех требовал честности, справедливости, жестко относился к качеству работы, был очень самокритичен, ему всегда чего-то не хватало, он знал, к чему стремиться. Вообще в то время мало кто себе позволял, тем более из артистов, открыто давать интервью против власти.

— Ваш отец открыто боролся за правду?

— Всегда. Когда он видел несправедливость, жестко высказывался, критиковал существующий режим. Правда, это всегда шло ему во вред. Он довольно поздно получил звание народного артиста… Его младший брат Мстислав был более дипломатичным, мягким, сговорчивым, поэтому у него все получалось по жизни довольно легко.

Знаете, я застал то время, когда папа с моим дядей Мстиславом Михайловичем не общались. Притом что они избегали друг друга несколько десятков лет, между ними не было прямого соперничества и критики. Если только случалось горе у кого-то из семьи, они тут же прибегали друг к другу на помощь.

— Что же на самом деле послужило причиной разлада между братьями Запашными — Вальтером и Мстиславом?

— Никто не может ответить. В нашей семье было не принято разговаривать на эту тему. Папа был обижен на Мстислава, Мстислав — на папу. Это все произошло еще до нашего с братом рождения. Может быть, из-за того, что они были двумя сильными личностями, поэтому и не смогли ужиться в одном гнезде. Знаете, папа всю жизнь вдалбливал, что мы с братом Аскольдом должны быть вместе, держаться друг за друга. И нам это, к счастью, удалось. Мы невероятно любим друг друга.

«Папа боялся потерять семью»

— Вальтер Михайлович и вас с братом держал в ежовых рукавицах?

— Папа ни разу за 10 лет не приходил к нам в школу. Причина не в отсутствии времени. Думаю, что он не желал давить своим авторитетом или не хотел, чтобы мы почувствовали за своей спиной некую силу. Он всегда давал нам возможность взрослеть самим и учиться жить в тех обстоятельствах, которые складывались.

— И на каникулах не давал расслабиться?

— Каждое лето мы ездили на цирковую базу отдыха под Адлер. Однако и там Вальтер Михайлович не забывал воспитывать железную дисциплину у сыновей. После первого посещения моря мы поняли, что это не совсем отпуск. Потому что утром надо было делать зарядку, бегать, прыгать, подтягиваться, кувыркаться. Как только приходили на пляж, папа давал нам полчаса-час поплавать, потом говорил: «Так, пошли булыжники переворачивать!» Он находил два камня, вкладывал их нам в кулаки (опоры для эквилибристов), и мы на них делали стойки. Конечно, нам, детям, это не нравилось.

— А Вальтер Михайлович проявлял как-то свою любовь к вам и Аскольду?

— Не могу сказать, что папа целовал и ласкал нас целыми днями, как это делают многие родители. Он был скупым на проявление подобных эмоций. С другой стороны, мужчина, наверное, должен быть таким. Знаете, папа часто нас баловал. Мы не были обделены игрушками. Он хорошо зарабатывал, поэтому позволял себе серьезные траты на нас. Например, в 1988 году на аукционе купил нам один из первых компьютеров, который стоил 5 тысяч рублей. Ведь за эти деньги можно было купить «Жигули»! Конечно, мы должны были заработать такие бонусы: хорошо себя проявить, успешно учиться.

— Такой сильный человек, как ваш отец, испытывал ли какие-либо страхи?

— Папа боялся потерять семью. Если с нами или с мамой что-то случалось — например кто-то заболевал, — то он становился как коршун: никого не подпускал, защищал. Однажды мама (Татьяна Запашная, дрессировщица, ныне исполняет обязанности первого заместителя директора Большого Московского цирка. — Авт.) сама себе из ракетницы, заряженной холостым патроном, выстрелила в лицо. Она получила сильный ожог, даже была угроза потери глаза. Папе сказали, что есть один врач, который может помочь и провести операцию, но он инвалид — не ходит. Тогда отец поехал ночью к нему, уговорил, заплатил деньги и на своих руках принес в операционную. Так он спас нашу маму.

«Смелость передается по наследству»

— Как Вальтер Михайлович настраивал себя перед выступлениями?

— На работу он шел не как на праздник. Всегда сосредоточивался. Понимал всю ответственность, которая лежала на нем. Ведь ему приходилось заходить в клетку более чем с тридцатью животными, от которых можно было ожидать чего угодно. Леопарды, пантеры, ягуары, рыси, тигры, львы…

При всей своей внешней твердости папа верил в приметы. Например, если что-то вдруг забывал в гримерке, то уже не возвращался, надевал ботинки всегда с левой ноги…

— Чтобы работать с хищниками в тесном контакте, нужно обладать сверхъестественной смелостью…

— Фамилия Запашных олицетворяет силу. Мои родственники славятся стойкостью духа, желанием победы. И наверное, эта смелость передается по наследству. Запашные — это не только бренд, но и профессионализм, любовь к цирковому искусству.

— Когда вы с Аскольдом были маленькими, вашего именитого дедушку Михаила загрыз тигр. Это же большой риск — вновь и вновь выходить на манеж?!

— К нам с Аскольдом пришло осознание этого в более взрослом возрасте. Чтобы хоть как-то себя обезопасить на манеже, есть правила: во время выступления должны быть заготовлены брандспойты с водой, дрессировщик может носить с собой холостое оружие. Самое сложное — наладить контакт со зверем, чтобы он не воспользовался возможностью убить. Нельзя падать на манеже. Иначе хищник увидит, что ты потерял контроль, и воспользуется моментом, чтобы напасть. У него животные инстинкты: сначала сделает, потом только осмыслит.

— Интересно, что происходит в вашей голове, когда вы кладете ее в пасть тигра?

— Вообще никаких мыслей нет в этот момент. Делаю свое дело и ни на что не надеюсь.

— Обращаетесь к высшим силам, чтобы чувствовать поддержку?

— Конечно. Но я не сторонник того, чтобы тревожить Бога перед выполнением каждого трюка. Считаю, что это неправильно, так как осознанно вхожу в клетку к животным.

Собирается ли Эдгард своих детей отдать в цирк?

Продолжат ли дети Вальтера Запашного его цирковую династию? Напомним, что у Эдгарда от гражданского брака с Ольгой Денисовой две дочери — 7-летняя Стефания и 5-летняя Глория — и 9-месячный сын Даниэль от нынешней гражданской супруги Ярославны.

— Обязательно отдам детей в цирковое искусство и посвящу этому жизнь, — говорит Эдгард. — И при этом не буду мешать им заниматься чем-то еще. У Аскольда две дочки (Ева и Эльза). Старшая, Ева, уже неплохо играет на фортепиано, моя Стефания активно проявляет себя в художественной гимнастике.