Как прокачать умение концентрироваться: 10 шагов к успеху

Знаете, какое самое важное свойство вы должны развивать в первую очередь? Концентрацию внимания. На этом замешана вся жизнь, без преувеличения. Гениальные творцы никогда не достигли бы высот в своем деле, если бы не умели фокусировать свое создание на одном конкретном деле в один конкретный промежуток времени. Бах с презрением отзывался о талантливых учениках: маэстро ценил усидчивость и внимательность. Эйнштейн работал над своей теорией относительности так успешно, поскольку мог моментально переключать фокус своего внимания на конкретное дело. Хотите зарабатывать больше, стать лидером группы, завоевать лучшего партнера? Все возможно — научитесь концентрироваться на задаче и препятствия падут сами собой.

Постепенное развитие

Не бросайтесь на амбразуру грудью, не выдержит. Как и с физическую, ментальную нагрузку нужно повышать постепенно, иначе сила воли (а это вполне измеримый, и что более важно — исчерпаемый ресурс) закончится через два дня. Начинайте с малого: две минуты без отрыва от работы, затем перерыв на пять минут. Во второй день увеличивайте рабочий отрезок до пяти минут, промежуток отдыха до семи. Двигайтесь в этом темпе пока не придете к приемлемому идеалу техники Pomodoro: 25 рабочих минут и 10 минут перерыва.

Сила воли

Осознайте сам факт существования вашей воли. Поверьте, даже понимание того, что вы в принципе способны удержать себя в руках и не отвлекаться, очень помогает.

Медитация

Мало того, что медитация помогает человеку оставаться спокойным в сложных ситуациях, она еще и усиливает способность концентрироваться на одном деле. Попробуйте короткие медитации на Headspace. Десятидневного курса хватит, чтобы прочувствовать все появившиеся изменения.

Практика осознанности

Большая часть мелких дел в течение дня выполняется нами на автомате. Мы рекомендуем обратить внимание на каждое свое движение, начиная прямо с утра. Сосредотачивайтесь на чистке зубов. Затем понаблюдайте, как заваривается кофе. Почувствуйте вкус каждого глотка. Короткие сессии осознанности действительно помогают: вы просто приучаете свой мозг иначе смотреть на вещи.

Физическая нагрузка

Ученые обнаружили, что физические упражнения в первую очередь повышают способность нашего мозга игнорировать отвлекающие факторы. Не надо жаловаться на отсутствие времени в течение недели — уж три раза за семь дней в спортзал выбраться может каждый.

Учите стихи

С этого, пожалуй, стоило бы начать. Без непосредственной тренировки памяти все прочие усилия на развитие концентрации будут пустой тратой времени. Учите стихи — это самый простой способ заставить мозг работать. Попробуйте заучивать небольшие стихотворения на английском, заодно будет чем впечатлить красоток в баре.

Читайте медленно

Приучите себя читать медленнее. Практически все лонгриды в сети пролистываются на высокой скорости: вы читаете текст наискосок, вылавливая лишь самые ценные мысли. Это неплохой навык, который экономит много времени. Однако, способность вдумываться в слова тоже очень важна, поскольку занимает больше ресурсов у разума, не оставляя ничего для пустой растраты.

Развивайте любопытство

Чем больше вы хотите знать о мире, тем лучше будет ваша концентрация. Вам же не нужно напрягать мозги, чтобы посмотреть классный фильм, правда? Все происходит само собой — вам интересно. Постарайтесь сохранить этот интерес и для реальной жизни. Даже привычные всем вещи, вроде дороги на работу, могут стать привлекательными: нужно только уметь смотреть и впитывать информацию. Приучив разум оставаться заинтересованным в любой ситуации, концентрацию вы получите просто так, бонусом.

Слушайте

Способность полностью присутствовать в разговоре недоступна для большинства людей. Вспомните, как давно вы не витали в облаках при общении, дожидаясь лишь своей очереди вставить слово. По счастью, развить эту способность может в себе каждый. Попробуйте при следующем разговоре не обдумывать ни слова собеседника, ни свою последующую реакцию на них. Дайте все сделать подсознанию — а сами просто слушайте. Результат эксперимента вас гарантированно удивит.

Игры разума

И конечно, не стоит забывать об играх. Шахматы, домино, даже покер станут отличным подспорьем для развития концентрации. Пусть первые шаги будут даваться непросто — смиритесь. Постепенно вы научитесь полностью отдаваться игре, а навык концентрации перенесется и в реальную жизнь.