10 признаков кофейной зависимости

Каждый раз, наливая себе очередную порцию кофе, меньше всего хочется признаться себе в том, что какие-то проблемы с этим напитком у вас и вправду существуют. Мы скорее разглядим у себя пару лишних килограммов, диагностируем зависимость от сладкого и упрекнем в невысокой физической активности, чем подтвердим, что без кофеина оставаться в вертикальном положении выше наших сил. Специально для самых упрямых мы собрали 10 распространенных признаков и примет развивающейся кофейной зависимости, с которой вам предстоит бороться, существовать или просто наслаждаться жизнью.

— Изменение самочувствия —

В том, что кофеин прямым образом влияет на наше состояние, никто и не сомневается, но дело здесь даже не в бодрости, получаемой извне, а, скорее, в отношении к этому изменению. Если вы не можете дождаться, когда доберетесь до офисной кофемашины, или же всегда делаете крюк через кофейню, то у нас для вас есть новость — вы кофезависимы. Насколько она плоха, решайте сами.

— Кофейные покупки —

Вы всерьез считаете, что вместо нового копировального аппарата вашему офису больше была необходима новая итальянская кофейная машина на два холдера и полугодовой запас кофе Hausbrandt. Да и дома вполне можно обойтись без некоторой еды, а вот без кофе — никак.

— Персональный ад —

Вам постепенно начинает казаться, что кофейные фильтры становятся плотнее, а кофе сочится в вашу кружку все менее охотно. Стажеры, которых бариста учит готовить кофе на вашем заказе, — вообще ваш персональный ад на земле.

— Ничем не удивить —

Даже самые диковинные рисунки профессионального баристы на латте не трогают душу кофемана со стажем. Все эти умиления над кошачьими мордочками на пенке, сотни сердечек и других узоров, а также попытки запечатлеть каждый шедевр на фото были пройдены еще несколько лет назад. Там же где-то осталась и умеренность в употреблении кофе.

— Отрицание —

На этом пункте, стоящем в самом верху списка этапов признания своей зависимости, проваливаются практически все респонденты с сильной привязанностью к кофе. Пора бы сделать и следующий шаг, если вам уже долго приходится отвечать отрицательно на вопросы окружающих о том, а ни много ли кофеина для одного организма вы на себя берете.

— Первая мысль —

Если заядлым курильщикам мечта о выкуренной сигарете с утра ничего, кроме сладостного предвкушения, не внушает, то кофеманы вообще могут засыпать с мыслями об утреннем кофе. Вода залита, кофе засыпан, программа на кофемашине выставлена — теперь можно и будильник на утро поставить, а заодно и подумать о том, куда это все приведет.

— Крепкий старт —

Заставить работать кофезависимых раньше, чем они выпьют чашечку любимого напитка — почти безнадежное занятие. Скорее всего, они даже не выйдут из горящего Starbacks пока не получат свой Pumpkin Spice Latte.

— Знать слишком много —

Вы не просто вдоль и поперек знаете кофейную карту всех крупных сетевых кафе и мелких кофеин в округе, а с нетерпением ждете появления в продаже сезонных позиций? О чем тут еще говорить!

— Больше одного —

Для настоящего кофемана понятие нормы в употреблении этого напитка значительно увеличено по сравнению с теми, кто пьет кофе лишь время от времени. Эспрессо сразу и латте на дорожку — вот обычный утренний «список дел» для таких людей.

— Забыть вкус чая —

Серьезно, заядлые «кофебрейкеры» редко пьют какой-то другой горячий напиток вместо кофе, да и восприимчивость рецепторов у них притупилась настолько, что вряд ли их впечатлит даже самый вкусный чай.