7 ароматов с ягодными нотами

Кислая вишня, земляника, красная и черная смородина в самых летних ароматах — уже в новом обзоре парфюмерного критика Ксении Головановой

Парфюмерная вода Cape Heartache, Imaginary Authors

Американская марка Imaginary Authors посвящает свои ароматы выдуманным книгам: так, лучшая парфюмерная клубника Cape Heartache вдохновлена приключенческим романом несуществующего писателя Филиппа Савы и его отношениям с женщиной из индейского племени тилламук. «Тем, кто ищет осколки своего разбитого сердца, — пишет Сава, — я советую запустить пальцы в лесные иголки и сучья». Но сам находит там лишь дикую клубнику и душистый янтарь — застывшие капли пряной пряной пихтовой живицы.

$95 за 50 мл, онлайн-магазин Imaginary Authors

Духи Qom Chilom, 777 Stéphane Humbert Lucas

Необычное, как нередко бывает у марки, сочетание съедобного и промышленного: к терпкому запаху первой черешни примешивается крепкий дух дубленой кожи и эвкалипта. Общий эффект почти аптечный; временами Qom Chilom пахнет швейцарскими травяными леденцами от кашля, иногда — ягодной тонизирующей настойкой. Если вам нравится гурманский и горьковато-камфарный Une Nuit à Doha того же бренда, «зайдет» и странный Qom Chilom — без стука и предупреждения (а если вы любите парфюмы послаще, то посмотрите подборку десертных ароматов здесь).

22 000 р. за 50 мл, бутики «Парфюмеръ»

Туалетная вода Play Red, Comme des Garçons

Красный Play — самый выдающийся аромат в коллекции парфюмерного «бейсика», выпущенной Сomme des Garçons в середине нулевых: как бы ни были хороши мятный Green и перечный Black, кислая вишня Red, начиненная корицей и зверским чили, бьет любую карту. Точнее, взрывает — во вселенной игры Plants vs Zombies она была бы ручной гранатой Cherry Bomb.

8 000 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода J’Suis Snob, Jacques Zolty

Марка Jacques Zolty привезла в Россию два новых аромата, Private Session («Частная фотосъемка») и J’Suis Snob («Я сноб»). Последний, вопреки названию, не претендует на изысканные вкусы и высокую интеллектуальность — это просто очень хорошая черная смородина без характерных сернистых аспектов, напоминающих о кошачьем лотке, зато с крепкой дозой акварельного гедиона, за счет которого этот смородиновый куст и дышит, и блещет на солнце зеленой росой.

7 700 р. за 100 мл, бутики Molecule Project

Одеколон English Oak and Redcurrant, Jo Malone London

Хороший запуск прошлой осени — красная смородина в компании нового натурального материала компании Givaudan, абсолюта дубовой щепы, подвергнутой термической обработке. Это вещество пахнет копченой древесиной, карамелью и трубочным табаком, сообщая ягодам ту же пряность и натуральную сладость, что выдержка в бочке — вину. Тем, кто в красной смородине ищет условную свежесть молодого божоле, можно посоветовать Grain de Joie марки Eau d’Italie, а вот любителям мальбека English Oak and Redcurrant придется по вкусу.

7 600 р. за 100 мл, магазины «Рив Гош»

Парфюмерная вода Mûre et Musc Extrême, L'Artisan Parfumeur

В этом году классической воде Mûre et Musc исполняется сорок лет, а его «экстремальной» версии — двадцать пять. Пока непонятно, станет ли компания отмечать двойной юбилей особым флаконом, например, перевыпуском той самой хрустальной ежевичины, которую в считанные дни расхватали коллекционеры. Но мы отметим — банкой ежевичного варенья, сваренного, как это делают во французской провинции, с базиликом и лимонными корками (подробнее про зеленые ароматы можно прочитать здесь).

11 200 р. за 100 мл, « ЦУМ

Парфюмерная вода PG17 Tubéreuse Couture, Pierre Guillaume Paris

Виноград, апельсиновый цвет, тубероза и земляника — все эти прекрасные вещи (которые, помимо эстетической ценности, объединяет метилантранилат, вещество с узнаваемым фруктово-цветочным запахом), вы найдете в Tubéreuse Couture. Но особенно землянику — размятую ложкой, залитую жирными сливками, бесконечно далекую от советского земляничного мыла, которое в парфюмерии нам нередко предлагают вместо настоящих ягод. И при этом совершенно несъедобную: зеленоватое ядовитое свечение туберозы на заднем плане уводит эту картинку из области гастрономического.

9 000 р. за 50 мл, бутик «Ароматека»