«Фельдшер едет спасать, а не защищаться». Зачем врачу скорой электрошокер?

У него в трудовой книжке только одно место работы. «Сюда я пришёл сразу после института. Мне нравится этот ритм жизни, неизвестность, новые люди и новые задачи, которые пред тобой ставит профессия», — рассказал корреспонденту «АиФ-Красноярск» главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин

В этом году красноярская скорая отмечает 100 лет со дня основания. Сергей Анатольевич работает здесь 30 лет, из которых 19 — в должности руководителя.

Жизнь или бахилы?

Корреспондент «АиФ-Красноярск»: Сергей Анатольевич, когда у людей что-то случается, в первую очередь звонят в скорую. И бывают случаи, когда больные и их родственники жалуются на вашу работу. Чем чаще всего недовольны пациенты?

Сергей Скрипкин: Конечно, это время приез­да бригады. Считают, что она должна быть по адресу через 20 минут. Но многие забывают, что оказание помощи делится на экстренное и неотложное. 20 минут — регламент для экстренных вызовов, где есть угроза здоровью (инфаркты, инсульты, аварии, отравления, роды и другое). Ко всем остальным бригада отправится, только когда не будет срочных вызовов. В среднем в сутки зимой и в межсезонье скорую вызывают 1,5 тыс. раз, сейчас — 1,25 тыс., из них 30% — экстренные вызовы. Стоит отметить, что жалоб на них ни по времени, ни по оказанию помощи нет. Зато с каждым годом растёт число тех, кто вызывает медиков только потому, что не может попасть в поликлинику, сдать анализы, вовремя продлить рецепт, принять лекарство.

Всё чаще люди считают, что скорая — это сервисная услуга, требуют надеть бахилы или разу­ться, соблюдать другие гигиенические процедуры, которые не входят в нашу инструкцию. Но если человек вызывает скорую, значит, ему нужна срочная помощь, и разве тут будешь думать о полах и коврах? Люди стали непримиримы друг к другу, менее доброжелательны, угрожают письмами президенту. Не хочу учить людей, как правильно жить, но человеческого отношения к тому, кто по долгу своей службы оказывает помощь, тоже никто не отменял. И врач, когда он спокоен, быстрее поставит правильный диагноз, чем тот, на которого высыпали гору претензий.

«Зачем привёз?»

— Работа на скорой нервная, вы постоянно в дороге и ожидании нового вызова. Какими качествами должен обладать врач?

— Когда к нам приходят на практику будущие фельдшера, у них эта профессия имеет романтический налёт. Мы стараемся развеять это представление и сразу же отправляем их на суточное дежурство. Выдерживает не каждый. Человек привык ночами спать. Здесь приехал с вызова в час ночи, только приляжешь отдохнуть — опять поднимают. Нужно обладать таким характером, чтобы тебе нравилось быть в напряжении, движении, уметь восстанавливаться после смены. Более того, нужно быть готовым к любой ситуации: ты же не знаешь, в какую квартиру, к какому человеку попадёшь. Есть агрессивные люди, паникёры, и надо везде быть спокойным и делать свою работу.

Есть на одном участке бабуля с аритмией сердца, к ней всегда выезжала одна и та же бригада, чтобы снять приступ, она их в благодарность пирожками угощала. И вдруг от неё жалоба, потому что приехала другая бригада, которая молча оказала помощь, а от угощения отказалась, а она так старалась. То есть иногда пациентам не столько помощь нужна, сколько внимание.

Кроме того, важно, чтобы фельдшер скорой обладал особым умом, даже не умом, а профессиональным чутьём. При осмотре пациента кажется, что особых причин к госпитализации нет, но что-то скребёт на душе. Везёшь в стационар, а диагностика показывает: действительно, интуиция не подвела.

— А если нет, как реагируют ваши коллеги в больницах, куда вы привозите пациента? Часто приходится слышать недовольство?

— Наши фельдшера сталкиваются с непониманием коллег в стационарах, мол, находим что-то серьёзное в 40-80% случаев — в зависимости от заболевания. Но я считаю, что лучше убедиться, что всё в порядке, и отпустить, чем не привезти, а человеку станет хуже.

Есть мнение, что те, кто работает на скорой, знают меньше тех, кто сидит в стационарах. Конечно, у них есть диагностика, а у нас, кроме тонометра, фонендоскопа и кардиографа, ничего. При этом фельдшер со средним медицинским образованием обязан поставить предварительный и желательно правильный диагноз.

Фельдшер с дубинкой

— В последнее время медики скорой нередко подвергаются нападениям во время вызова. Может, уже пора дать врачам электрошокеры или газовые баллончики, оснастить машины тревожными кнопками?

— Нападения на врачей были и раньше. Только в последние годы благодаря информационному прогрессу новости об этом появляются в Сети чаще и распространяются быстрее. Пациенты стали более «грамотными», начитавшись в Интернете, ставят себе диагнозы и знают, как лечить. Если это не совпадает с мнением врача, возникает конфликт. Такое, как правило, случается у людей в алкогольном или наркотическом опьянении, а также у психически больных. Последний случай, когда реанимационная бригада из трёх человек ехала на вызов, где порезали человека. Бригада летит с сиреной и мигалкой… По приезде туда нашего фельдшера избивают женщины из пьяной компании — черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, разрыв барабанной перепонки… Наверное, средство защиты могло бы помочь, но… Тогда мы были бы не скорой помощью. Фельдшер едет спасать людей, а не защищаться от них. Представьте, заходит медработник с чемоданчиком для спасения в бронежилете, шлеме, с дубинкой и электрошокером… Не для этого нас вызывают. Это в обществе должно меняться отношение друг к другу. Даже на войне и в 90-е годы криминальные авторитеты во время разборок не трогали медработника, который пришёл, чтобы спасти человека.

Помню случай, когда я сам ещё на скорой работал: мужчина на правом берегу взял заложников и отстреливался с балкона второго этажа. Милиция пыталась его изолировать, одного из них он ранил. Приехала скорая, и он дал медикам вынести раненого. Сейчас такого понимания нет, и некоторые ведут себя по-хамски, считая скорую прислугой…

— В последнее время медицинским работникам повышают зарплату, говорят, даже выше средней по краю. Насколько ваш труд соответствует сегодняшнему уровню зарплаты?

— Врач скорой в среднем получает 75,4 тыс., в апреле максимальная зарплата была 122 тыс. Естественно, если работать не на одну ставку. У фельдшеров средняя зарплата — 43 тыс. рублей. Когда нам сказали, что с октября 2017 года она вырастет в полтора раза, честно сказать, не верили. Фельдшера, которые приходили два года назад на ставку, получали 17 тыс. — сейчас тот же специалист получает за те же часы до 27 тыс. Три года отработал — надбавка 30%, 5 лет — 55%, 7 лет — 80%. Мы их называем «колёсными». Плюс категории, которые сказываются на зарплате. Молодых специалистов в нашем крае тоже не обижают, они получают 50% к окладу — это компенсирует отсутствие категории и опыта. Поэтому в последнее время хоть и есть дефицит кадров, но в профессии остаются самые преданные, которые любят свою работу, уверены в ней и сделают всё, чтобы помощь, которую они оказывают больным, была более качественной.