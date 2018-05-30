Эксперты рассказали о полезных интернет-ресурсах для аллергиков

Ежегодно 30 мая отмечается Всемирный день борьбы против астмы и аллергии, учрежденный Всемирной организацией здравоохранения . Основная цель этого мероприятия — привлечение внимания общественности к этим важным проблемам, в этот день обсуждаются современные вопросы диагностики, лечения и профилактики бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний. ВОЗ прогнозирует, что XXI век станет веком аллергии, так как страдает от этого заболевания сейчас каждый четвёртый житель мира. Подборку интернет-ресурсов с информацией, полезной для людей, с проявлениями этого недуга, подготовили эксперты МТС

Советы бывалых

Группа «Аллергомамы» в Facebook — явление уникальное в своём роде. В борьбе за здоровье детей, других родственников и своё собственное объединилось уже почти десять тысяч человек. С одной стороны, основной принцип сообщества можно охарактеризовать как «проверено на себе»: личного опыта, советов и просто поддержки тут очень много. С другой — в группе есть врачи, которые на добровольных началах могут прокомментировать какие-то случаи, дать рекомендации общего характера. В общем, если хотите поговорить с теми, кто в теме, получить отзыв о докторе, вам сюда.

«Аллергомамы» — закрытая и модерируемая группа, перед вступлением придётся ответить на несколько вопросов, троллинг и оскорбления здесь не встретишь. По утверждённому списку хэштегов можно быстро найти нужную информацию, например, про подбор смеси, гастроинтестинальную аллергию и по другим темам.

Блоги докторов

Блоги практикующих врачей могут оказаться полезными для тех, кто хочет изучить тему аллергии максимально подробно. «Знать врага в лицо» поможет, например, аккаунт @allergo_doc в Instagram, создатель которого — врач-аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук Ольга Жоголева. В своих постах она отвечает на самые часто задаваемые вопросы подписчиков, прочитать здесь можно обо всём — от поллиноза до проктоколита. Информация тут только общая, никаких заочных диагнозов и рекомендаций к лечению получить через аккаунт нельзя. Про анализы на аллергены, атопический дерматит, природу аллергии можно прочитать в блоге педиатра-аллерголога Даниила Мунблита — @dr.munblit. Он же пишет о мифах современной аллергологии, объясняет, почему не нужно сдавать IgG4, и иногда консультирует в комментариях. Страницу в Facebook «Аллергия. Мама. Доктор» ведёт Елена Роомет, мама и детский аллерголог. Помимо публикации максимально подробных постов обо всём, что связано с болезнью, она часто отвечает на вопросы читателей, проводит конкурсы и вебинары. Сама Елена живёт и работает в Таллине, так что делится зарубежным опытом борьбы с недугом. В блоге «Дерматолог Здоровая кожа» можно найти общие рекомендации по уходу за кожей от практикующего врача-дерматолога Веры Ворониной и посты, посвящённые атопическому дерматиту и другим аллергическим кожным реакциям. Попасть на онлайн-приём к аллергологу можно с помощью приложения SmartMed. Программа позволяет пациенту, где бы он ни находился, получить помощь докторов клиники «Медси» с помощью видеосвязи или чата — через интернет. Все документы — электронная медицинская карта, история обращений, назначения и результаты анализов — хранятся в защищённых облаках #CloudMTC и доступны для просмотра со смартфона в любое время.

Рецепты для тех, кто на диете

@deti_na_diete — полезный Instagram-аккаунт для тех, кто вынужден придерживаться диеты. Блогу больше двух лет, и за это время в нём появилось более пятисот рецептов блюд для аллергиков. Особенно полезен он будет людям с непереносимостью глютена, яиц и молока. Одноимённую группу можно найти и в Facebook — «Дети на диете. Рецепты для аллергиков». Ещё один кулинарный блог для аллергиков — #БезМолока. Основное его направление понятно по названию, однако найдутся рецепты и без глютена и яиц. Удобная система хэштегов позволяет быстро найти нужный рецепт. Основной акцент — выпечка и сладости. В группе есть рецепты блинов, сыра и даже йогурта без молока.

Относиться к советам, полученным в интернете, можно по-разному, но не забывайте, чтосамолечение — очень опасно, обсуждайте всю информацию, полученную в сети, со своим врачом.