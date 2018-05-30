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Семья пермяков подобрала яйца, брошенные уткой, и теперь выхаживает птенцов
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Семья пермяков подобрала яйца, брошенные уткой, и теперь выхаживает птенцов 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермская семья подобрала яйца из утиного гнезда, которые едва не раздавила тяжёлая строительная техника.
За историей спасения пернатых следят друзья и подписчики семьи в социальной сети. Пермячка Наталья Скворцова рассказала на своей страничке, как утка, испуганная грохотом техники, бросила на пустыре в Камской долине гнездо с девятью яйцами. На следующий день площадку, на которой было гнездо, разровняли бульдозеры. Если бы яйца не забрали люди, что малыши были бы обречены.
Наталья принесла яйца домой 3 мая. В тот же день купили инкубатор, обустроили его, следуя инструкциям в Интернете.
«С окна сняли метеостанцию, со стола в кабинете забрали настольный светильник, в котором светодиодную заменили лампой накаливания. Всё это время Дети переворачивали и увлажняли яйца, а 28 мая из них начали вылупляться утята», — рассказала корреспонденту «АиФ-Прикамье» Наталья Скворцова.
Сейчас уже вылупились три птенца. Они едят яичный желток и прекрасно себя чувствуют. До этого момента у семьи были большие сомнения в том, что удасться правильно выседеть утят. Эксперты в птицеводстве говорили, что если утка бросает гнездо, птенцы погибают через 3-4 часа, так и не вылупившись. В такой ситуации их спасти невозможно.
Если утята выживут, семья планирует сделать для них водоём во дворе своего дома. Что будет с ними дальше, пока не решили. Возможно, летом их подсадят к диким уткам в одном из заливов, и осенью они смогут улететь на зимовку.
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