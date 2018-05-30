Ещё
Лариса Вербицкая приедет в Краснодар на Фестиваль скандинавской ходьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лариса Вербицкая приедет в Краснодар на Фестиваль скандинавской ходьбы 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Для участия в соревнованиях на дистанции 4 км можно будет зарегистрироваться с 10 до 12 часов, но лучше это сделать заранее на сайте организаторов проекта.
Для любителей модного направления здорового образа жизни пройдут различные мастер-классы. Участникам подробно расскажут, как правильно выбрать экипировку для занятий, дадут базовые навыки разминки и техники ходьбы, научат правильно дышать и ответят на все интересующие вопросы. Знания можно будет применить сразу же во время километровой прогулке по парку.
В 12.15 начнется соревновательный этап на дистанции 4 км. Зачет будет вестись сразу по нескольким возрастным группам. Трассу откроет известная российская телеведущая Лариса Вербицкая.
Победители получат награды.
АиФ — Юг: последние новости
Полиция ищет пенсионерку, совершившую преступление Проснулся и уже устал. Эксперты о том, как поднять давление В поисках лучшей жизни. Многодетный отец о том, как попал с семьей на улицу
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я была богаче большинства моих мужчин»5
Жара: микробикини снова в моде36
Сын Михаила Круга вырос копией отца2
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть94
Тест: насколько вы провинциальны2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
00:38
Почему дети Пугачевой похожи на Киркорова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение