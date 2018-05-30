Лариса Вербицкая приедет в Краснодар на Фестиваль скандинавской ходьбы

Для участия в соревнованиях на дистанции 4 км можно будет зарегистрироваться с 10 до 12 часов, но лучше это сделать заранее на сайте организаторов проекта.

Для любителей модного направления здорового образа жизни пройдут различные мастер-классы. Участникам подробно расскажут, как правильно выбрать экипировку для занятий, дадут базовые навыки разминки и техники ходьбы, научат правильно дышать и ответят на все интересующие вопросы. Знания можно будет применить сразу же во время километровой прогулке по парку.

В 12.15 начнется соревновательный этап на дистанции 4 км. Зачет будет вестись сразу по нескольким возрастным группам. Трассу откроет известная российская телеведущая Лариса Вербицкая

Победители получат награды.