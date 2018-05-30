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В Петербурге пройдет первый в России «Фестиваль футболок»
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В Петербурге пройдет первый в России «Фестиваль футболок» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В пространстве «Ткачи» состоится первый в России T-Shirt Fest, который соберет на одной площадке дизайнеров аутдор-брендов (Gvozdeva, Nagota, Dead Brush, ВАРГГРАДЪ, Kwotestore) и основателей креативных школ и фабрик (Controforma, Anteater, «яМайка» и Kunjut T&D). Некоторые из них прочтут лекции о текстильном производстве, дадут мастер-классы по рисованию, каллиграфии и скетчингу и проведут воркшопы, на которых участники фестиваля смогут придумать слоганы и бесплатно напечатать их на футболках (для этого нужно принести свою, сделать репост новости о фестивале в социальных сетях и получить купон на стойке регистрации).
Кроме того, гости T-Shirt Fest научатся самостоятельно наносить принты на одежду — шелкографией, прямой цифровой печатью или термопленкой. Это отличный шанс почувствовать себя в роли греческой «королевы принтов» Мэри Катранзу и научиться работать с визуальным дизайном одежды.
Когда: 2 июня, 12:00-20:00Где: пространство «Ткачи», наб. Обводного канала, д.60Вход: свободныйПодробная информация: tshirtfest.ru
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